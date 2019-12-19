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TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvuruları devam ediyor

TEB Akıl Fikir Yarışması 13’üncü yaşına girerken; yeni dönem başvuruları, 15 Ocak 2020 tarihine kadar yarışmanın web sitesi www.icatcikar.com üzerinden yapılabilecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması 13’üncü yaşına girerken; yeni dönem başvuruları, 15 Ocak 2020 tarihine kadar yarışmanın web sitesi www.icatcikar.com üzerinden yapılabilecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından 2006 yılından bu yana finans sektörüne yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ‘İcat Çıkar’ sloganıyla düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması, inovatif fikirler için büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor.

Her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle, en önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl da ‘Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun’, ‘Müşteri’ ve ‘Teknolojik Girişimci’ olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek. ‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’ ve ‘Müşteri’ kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler; ‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler 15 Ocak 2020 tarihine kadar www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapabilecek.

İcat çıkaran en iyi ‘fikir’ler ödüllendiriliyor

Jürinin farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden oluştuğu yarışmada, katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland-Garros Seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.

‘Üniversite Öğrencisi -Yeni Mezun’ Kategorisi’nin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor.

‘Müşteri’ kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros’a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.

‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride finale kalan yarışmacılar TEB Girişim Evi’ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.
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