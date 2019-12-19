Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı

“2 Tat 5 Duyu” sloganıyla kahve ve çikolata severleri bir araya getirmeyi amaçlayan “ Ankara Kahve&Çikolata Festivali”, 19-22 Aralık 2019 tarihleri arasında üçüncü kez Ankara Congresium’da başladı. Festival tadında geçecek organizasyonda; tüm kahve ve çikolata tutkunları yeniden Congresium’da buluştu.

Sektör öncüleri ve 3. nesil kahve akımını barındıran festivalde, dört gün boyunca birbirinden renkli ve “lezzetli” aktiviteler yer alıyor. Festival tadındaki bu organizasyonda; atölye çalışmaları, seminer ve konferanslarda tüm ziyaretçilere akademik bir gösteri sundu. Ankara Congresium GL events ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Ankara Kahve & Çikolata Festivali, sosyal nitelik taşımasının yanı sıra birçok sektörü bir araya getirdi.

Festival kapsamında en sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli atölyeler ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alacak. Festivalde farklı tatları deneme imkanı bulacak olan ziyaretçiler, festival alanında yapılacak olan zumba dans aktivitesi ve karaoke etkinlikleri ile eğlenceye doydu.

KAHVENİN TARİHİNE MÜZEDE YOLCULUK

Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan “ Türkiye Kahve Müzesi”, 3. Kahve & Çikolata Festivalinde Congresium Ankara’da açıldı.

Anadolu'nun Kayıp Kahveleri kitabının yazarları Atilla Narin, Naim Koca ile safrandan kahve yapan Semih Yıldırım'ın, yıllardır edindikleri tecrübe ve birikimlerle oluşturduğu "Türkiye Kahve Müzesi", unutulmaya yüz tutmuş kahve kültürünü ve tarihini ortaya çıkarıyor.