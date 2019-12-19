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Yılın İnovatif İçeceği belli oldu

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni, dün Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın sunumu ile Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni, dün Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’  nın sunumu ile Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşti. Törende, Beypazarı Doğal Maden Suları yılın İnovatif İçecek Markası Ödülü’nü kazandı. Ödülü  Beypazarı Doğal Maden Suları adına Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’ dan alan Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, bu ödüle layık olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

MADEN SUYU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Törende ödülünü alan Ercan, “Böylesi güzel bir geceye imza attığınız için öncelikle çok mutlu ve çok gururluyuz. 63 yıldan beri doğallığı, saflığı ve sağlığı masalarınıza getiriyoruz ve sizlere sunuyoruz. Ama yine de ne yazık ki maden suyunun, Türkiye’miz de çok içilebilen bir içecek olarak görülmediğini düşünüyorum. Avrupa’da kişi başına 180 litre maden suyu tüketilirken Türkiye de bu rakam 12 13 litre. Bu nedenle maden suyu tüketimini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

BEYPAZARI MADEN SULARI KRONES MAKİNA’DAN İLK HATTINI ALDI

Ankara Beypazarı’nda bulunan, 70 bin m2 alana kurulu ve sektörünün en büyüğü olma özelliği taşıyan tesis, saatte 300 bin şişe üreterek 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bununla birlikte Türkiye Maden Suyu pazarında en yüksek şişeleme kapasitesine ve pazar payına sahip olan Beypazarı Maden Suları, yıllık milyarlarca litre üretimini daha da artırarak yeni, yüksek kapasiteli ve modern bir dolum hattı tesisi kurulumu için Krones Firması ile de anlaştı. 2020 de faaliyete geçecek olan bu hatta, meyve aromalı içeceklerini yeni bir şişe de piyasaya sürmeye hazırlanan Beypazarı Doğal Maden Suları yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

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