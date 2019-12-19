Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı....

Başkentgaz, kış aylarının gelmesi ve doğalgaz tüketiminin artması ile birlikte “güvenli doğal gaz kullanımı” ile ilgili bilinçlendirme kampanyası başlattı. Ankara’da yaşayan doğalgaz kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli saha denetimleri yapan Başkentgaz, abonelerini sertifika sahibi olmayan kişi veya firmalara karşı uyardı. Başkentgaz İç Tesisat Müdürü Burak Taşkıner; “Doğal gaz iç tesisatlarındaki yapım, bakım ve onarım işlemleri, mutlaka sertifikalı firmalara yaptırılmalı. Aboneler, kontrole gelen ekiplere öncelikle tanıtıcı kimlik kartlarını sormalı ve ilgili ekiplere çalışmaları sırasında gereken desteği sağlamalı.” dedi.

Konunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Taşkıner, “Ekiplerimiz denetimler sırasında güvenliği tehdit eden bir durumla karşılaştığında doğal gaz arzını durdurarak, eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre veriyor. Tespit edilen eksikliklerin iç tesisat yapım, bakım-onarım konusunda yetkilendirilmiş sertifikalı firmalar tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Belirtilen süre içerisinde tadilat işlemlerini yaptıran ve eksikliklerini gideren abonelerimizin gaz arzını, yapılan kontrol sonrasında yeniden sağlıyoruz. Bu süre içerisinde doğal gaz sayaçlarına Başkentgaz yetkilileri haricinde kimsenin müdahale etmemesi gerekiyor.” dedi.

Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Basit ama Etkili Kurallara Uymak Gerekiyor

Doğal gaz kullanırken bazı basit kurallara uymanın hayat kurtadığını hatırlatan Başkentgaz İç Tesisat Müdürü Burak Taşkıner, “Cihazın ilk çalıştırma işlemini, periyodik bakım ve kotrollerini yetkili servislere yaptırın. Baca bağlantılarını kontrol ettirip her yıl temizletin. Kullanım ömrü biten bacalı cihazı hermetik cihaz ile değiştirmek, güvenli doğal gaz kullanımı açısından önemli. Baca çıkışının ve havalandırma menfezinin atmosfere açık olması ve bacalı ortamda uyunmaması da ayrıca büyük önem taşıyor” dedi. Taşkıner, Doğal gaz kullanılan alanda gaz kokusu hissedilmesi durumunda zaman kaybedilmeden BAŞKENTGAZ 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranması gerektiğini de hatırlattı.

Hermetik Cihazlar Havayı Dış Ortamdan Alır ve Dış Ortama Verirler

Özellikle kış aylarında rastlanan zehirlenmelerin nedeninin doğal gaz değil, karbonmonoksit olduğunu açıklayan yetkililer, havalandırmanın yetersiz olması ortamda karbonmonoksit gazının oluşumuna sebep olabilir. Bu gibi sorunların yaşanmaması için bulundukları ortamdan bağımsız olarak çalışan hermetik cihazların tercih edilmesinin, güvenli doğal gaz kullanımı için daha uygun olduğunun altını çiziyor.