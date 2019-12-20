Mansur Yavaş'a Rüşvet Suçlaması: O İsim Suç Duyurusunda Bulundu!

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere toplam olarak 8 Belediye Meclis Üyesi ile ilgili olarak Savcılığa suç duyurusu yaptı.

Aygün, Mansur Yavaş ve beraberinde bulunan 8 kişilik ekibin, TMMOB Mimarlar Odası'na karşı açılan davayı, kendilerine 25.000.000.000 TL ödeme aktardığı dahilde üst mahkemeye taşıyacaklarını; eğer bu ücreti vermezse tüm inşaatlarına mühür vurulacağıyla ilgili tehditte bulunduğunu iddia eden Aygün, Mansur Yavaş ve Coşkun Torun ile avukatlar Ömer Koçak ve Haydar Demir'le ilgili olarak "irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırma" talebiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Abi Sen Ne Verirsin?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ekibinden olan meclis üyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ve Avukat Ömer Koçak'ın, kendisine gelipte bu iş karşılığında "abi sen ne verirsin?" dediğini iddia derek bu söylemide dosyaya ekletti.

25.000.000 TL Rüşvet İddiası

Konuyla ilgili karşılıklı olarak görüşme yapmak üzere 13 Aralık 2019 tarihinde 2. kez bir araya geldiklerini anlatan Aygün, Avukat Haydar Demir'in 25 Milyon TL rüşvet verdiği takdirde istinafa gidileceğini bildirdi. Aygün'ün bu teklifi oldukça sert bir dille reddettiği de yine dosyada yer alanlar arasında.

Rüşvet Vermedi, İnşaatları Mühürlendi

Aygün tarafından yapılan itiraz sonrasında 16 Aralık tarihinde inşaatının, Ankara Büyükşehir elediyesi Zabıra Daire Başkanlığı ekipleri tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Eski CHP'li vekil Aygün'ün yapmış olduğu suç duyurusunda inşaatının rüşvet vermemesi sebebiyle kaçak inşaat muamelesi gördürülerek mühürlendiği ifadesi de bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Açıklama Yaptı

Basına yanıyan "ABB Başanı ve bazı Meclis üyeleriyle ilgili Sinan Aygün tarafından suç duyurusunda bulunmuştur" haberleri sebebiyle açıklama yapmanın zorunlu olduğu bildirilip şu açıklama yapıldı: