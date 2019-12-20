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Mansur Yavaş'a Rüşvet Suçlaması: O İsim Suç Duyurusunda Bulundu!

Eski CHP'lilerden olan Sinan Aygün, Mansur Yavaş'ın kendinden rüşvet talep ettiğini, kendisinin vermediğini ve bunun sonrasında inşaatlarına mühür vurulduğunu iddia etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere toplam olarak 8 Belediye Meclis Üyesi ile ilgili olarak Savcılığa suç duyurusu yaptı.

Aygün, Mansur Yavaş ve beraberinde bulunan 8 kişilik ekibin, TMMOB Mimarlar Odası'na karşı açılan davayı, kendilerine 25.000.000.000 TL ödeme aktardığı dahilde üst mahkemeye taşıyacaklarını; eğer bu ücreti vermezse tüm inşaatlarına mühür vurulacağıyla ilgili tehditte bulunduğunu iddia eden Aygün, Mansur Yavaş ve Coşkun Torun ile avukatlar Ömer Koçak ve Haydar Demir'le ilgili olarak "irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırma" talebiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Abi Sen Ne Verirsin?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ekibinden olan meclis üyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ve Avukat Ömer Koçak'ın, kendisine gelipte bu iş karşılığında "abi sen ne verirsin?" dediğini iddia derek bu söylemide dosyaya ekletti.

25.000.000 TL Rüşvet İddiası

Konuyla ilgili karşılıklı olarak görüşme yapmak üzere 13 Aralık 2019 tarihinde 2. kez bir araya geldiklerini anlatan Aygün, Avukat Haydar Demir'in 25 Milyon TL rüşvet verdiği takdirde istinafa gidileceğini bildirdi. Aygün'ün bu teklifi oldukça sert bir dille reddettiği de yine dosyada yer alanlar arasında.

Rüşvet Vermedi, İnşaatları Mühürlendi

Aygün tarafından yapılan itiraz sonrasında 16 Aralık tarihinde inşaatının, Ankara Büyükşehir elediyesi Zabıra Daire Başkanlığı ekipleri tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Eski CHP'li vekil Aygün'ün yapmış olduğu suç duyurusunda inşaatının rüşvet vermemesi sebebiyle kaçak inşaat muamelesi gördürülerek mühürlendiği ifadesi de bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Açıklama Yaptı

Basına yanıyan "ABB Başanı ve bazı Meclis üyeleriyle ilgili Sinan Aygün tarafından suç duyurusunda bulunmuştur" haberleri sebebiyle açıklama yapmanın zorunlu olduğu bildirilip şu açıklama yapıldı:

  • Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir. Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir.
  • Şu hususun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir: Sinan Aygün, ısrarla irtibata geçmek istediği bazı CHP’li Belediye Meclis üyelerine “Siz bu kararı istinafa götürün, AKP ve MHP Grubunu bana bırakın, ben onları hallederim” ifadelerini birçok şahidin önünde kullanmıştır.
  • Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL civarında haksız menfaat elde eden Sinan Aygün’ün, Belediyemizi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi nedeniyle suçlayarak attığı iftiralara karşı yine mahkeme yoluyla cevap verilecektir."

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