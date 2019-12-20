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Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!

Bursa'da inşaat halinde olan caminin 20 metre yüksekliğinde yer alan çatısından aşağı düşen 22 yaşındaki genç tüyler ürperten bir şekilde hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları, 22 yaşındaki genci o halde görünce dayanamayarak gözyaşlarına boğuldular.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bursa'da inşa çalışmaları devam eden bir camide görevli olan 22 yaşındaki inşaat işçisi genç, 20 metre yüksekliği bulunan çatıda çalıştığı esnada düşerek hayata gözlerini yumdu. Tüyler ürperten bir şekildde ölen gencin yakınlarına hemen haber verildi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde ağlamaktan sinir krizi geçirdiler. 

20 Metreden Çakıldı

Söz konusu olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Bursa merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi üzerinde inşa çalışmaları devam etmekte olan bir camide  yapılan iddialara göre 22 yaşında olan inşaat işçisi Murat Yıldız, çatıda çalıştığı esnada henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir sebep sonrasında 20 metre yükseklikten sert bir şekilde beton zemine çakıldı. Şahıs, kafasının üstüne düşmesiyle direkt olarak düşer düşmez can verdi.

Yakınları Krize Girdi

Arkadaşlarının yere düştüğünü ve kanlar içerisinde yattığını gören çalışma arkadaşları ise hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 22 yaşındaki gencin hayata acı bir şekilde veda ettiği öğrenildi.

Olayın bildirilmesiyle birlikte şahsın çok sayıdaki akrabası inşaatın etrafını sardı. Yakınları Yıldız'ın o şekilde yerde yattığını görünce sinir krizi geçirdiler. Gözyaşlarına boğulan akrabalarınca yakılan ağıt o an orada bulunan herkesin gözyaşı dökmesine sebebiyet verdi.

22 Yaşındaki gencin çakıldığı yerde Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. Sonrasında Murat Yıldız'ın hayata gözlerini yummuş cansız bedeni, otopsi yapılarak tıpa kazanılması açısından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Savcılığı tahkikatlarla devam ettiği bilgiside tüm yurttaşlarla paylaşıldı. 

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