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En Güvenilir Milletvekili Tespit Edildi! TBMM'ye Bomba Gibi Düşecek...

Ada Araştırma Şirketi tarafından Türkiye'nin en güvenilir isimlerinin kim olduğu belirtilen geniş başlık altında gerçekleştirilen anket çalışması sonuç verdi. Yapılan anket sonucunda en güvenilir milletvekili İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım çıktı. Bunun yanı sıra Türkiye'de en güvenilir siyasetçinin ise Erdoğan olduğu görüldü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ada Araştırma Şirketi, Türkiye'de bulunan en güvenilir sporcular, sanatçılar, komedyenler ve siyasilerin kim oluğunu anket yoluyla tespit etti. 25 Kasım ila 30 Kasım tarihleri arasında toplam olarak 30 büyükşehirde; 2.768 kişiyle yapılan anket çalışmasında oldukça şaşırtan sonuçlar boy gösterdi.

En Güvenilir Vekil: Yıldırım

Araştımada, katılımcılara sorulan sorulardan biri de en güvenilen milletvekilinin kim olduğuydu. Anketten çıkan %10.3'lük oranla Türkiye'nin en güvenilir milletvekilinin Binali Yıldırım olması şaşırtmadı. İkinci sırada yer alan isim ise %9.1'lik oy oranıyla CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel olarak dikkat çekiyor.

En güvenilir vekii sıralamasının ilk 2 ismi böyle ortaya çıkarken, 3. isim ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu oldu.

En Güvenilir Siyasetçi: Recep Tayyip Erdoğan

Ankette tüm bunların yanı sıra, en güvenilir siyasetçinin de kim olduğu oruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı %38,2'lik oy oranıyla artık kendine geldi. Ada Araştırma Şirketi tarafından yapılan bu araştırmada Ekrem İmamoğlu %11.2 oy oranına, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise %7,9 oy oranına sahip şekilde kendini gösteriyor. En güvenilir siyasetçi listede Kemal Kılıçdaroğlu 4.sırada yer aldı.

En Güvenilir Siyasetçiler

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken onun hemen arkasında İmamoğlu, İmamoğlu'nun arkasında ise HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bulunuyor. Kılıçdaroğlu tüm bunlardan geride kalırken sırasıyla Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ali Babacan ve Süleyman Soylu'ya doğru sıra sıra güven git gide azalıyor. Erdoğan'ın güven oranı %38.7 iken, Süleyman Soylu'nun güven oranı %1.8 oldu maksimum. 

Anketler Nasıl Yapılıyor?

Anketler, her şehirden seçilen, birbirinden farklı ekonomik şartlara sahip şahıslar üzerinde yapılıyor. Yani %100 oğru bilgi demek yanlış olur. Şuanda temizlik oranının %30 - 50 arasında değiştiğini de sözlerine ekledi. 

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