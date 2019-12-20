Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...

Masterchef Türkiye büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmanın ilk eleme adayı Alican Sabunsoy olurken, ikinci eleme adayı Batuhan Bayır olarak dikkat çekmişti. 18 Aralık 2019 tarihinde izleyenlere sunulan yarışmanın sonunda 3. eleme adayının da tespiti gerçekleştirildi. Eski yarışmacıların da sık sık yer aldığı yeni bölüm, oldukça şaşırtan görüntüler meydana getirdi.

Güzide Mertcan, Cemre Uyanık ve Ekin Eylem Ulaş 3'lüsü, finale kalabilmek adına "Fener balığı" ile şeflere oldukça yaratıcı bir lezzet sunmak için tüm enerjisini verdiler.

En iyi balığı yapan isim Cemre olarak seçildi. Güzide de final haftasında adını finale yazdırmayı başaran isimler arasına girdi. Eleme adayı ise Ekin olarak dikkat çekti. Böylelikle 3 eleme adayı da belirlenmiş oldu.

Masterchef Türkiye'de dün akşam eski yarışmacılardan olan Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin Obuz ve Açelya kendini sık sık gösterdi. Ödül oyununa katılıp yeni yarışmacılarla eşleştiler.

Eski yarışmacılarla son 5'e kalan isimler arasında gerçekleşen yarışmada kazanan 2 isim Alican - Yakterina grubu oldu. Bu sayede 10.000 TL ödül elde ettiler.

Kendine özgü hareketler sergileyen ve katıldığı her TV programında dikkatleri üzerinde toplayan Yasin Obuz, izleyenleri yine şok etti.

Syüdyoya "Atom Karınca" makyajıyla birlikte gelerek oldukça şaşırtan Yasin, şeflerin tadım yaptığı esnada Mehmet Yalçınkaya tarafından yakalandı.

Mehmet Yalçınkaya, Yasin'in cebinde bir şey sakladığını fark etti. Yasin'e cebinde ne olduğu soruldu.

Önlüğünün ön cevine et koyan ve bu eti eve götürme amacıyla hareket eden Yasin Obuz, uzun süre boyunca hem ekran başında izleyenleri hem de stüdyodakileri güldürdü.

Alican ile aynı evde yaşayan Yasin, stüdyodan aldığı etlerle evde güveç yapacağını söyleyerek olaya renk kattı.