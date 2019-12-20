Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 06:55 TSİ- Gündem G: Bugün 07:08 TSİ

O Ülkede Şiddetli Deprem: Büyük Korku Uyandırdı!

Alınan bilgilere göre, Orta Amerika ülkeleri arasında yer almakta olan Guatemala'nın El Salvador'a olan sınırının oldukça yakın konumunda, San Jospe Limanı açıklarında oldukça şiddetli bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin büyüklüğünün 6 olduğu bilgisine ulaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Venezuela'da hizmetlerine devam eden ve milyonlarca kişi tarafından ülkede olan olaylara dair hızlı haber alınabilmesi amacıyla takip edilen Ultimas Noticias isimli bir İnternet sitesi tarafından yapılan paylaşıma göre, Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü tarafından bir açıklama yapıldığı vurgulandı.

Merkez üssü Guatemala'nın San Jospe Limanı açıkları olarak dikkat çeken ve şiddeti 6 olan depremin okyanusun tam 35 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'nden alınan bilgilere göre, bahse konu olan depremin ülkenin güneydoğusunda bulunan Chiapas eyaletinde oldukça şiddetli bir şekilde hissedildiği fakat olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Büyük Deprem

Dünya üzerinde farklı konumlarda hemen hemen her dakika deprem yaşanıyor. Fakat bu depremlerin büyük çoğunluğu hissedemediğimiz derecelerde küçük olduğundan dolayı hiçbir şekilde kendini göstermiyor.

Fakat özellikle 2.5 ve 3 büyüklüğünden yüksekte olan depremler özellikle yüksek katlı binalardan oldukça hissediliyor.

Meydana gelen bu depremlerle ilgili her seferinde farklı açıklamalar altına imza atan uzmanlar, geçtiğimiz birkaç gün önce İstanbul'u konu alarak uyarılarda bulundu.

7 şiddetinde büyük bir deprem yaşanacak olan İstanbul'da söz konusu depremin ne zaman yaşanacağıyla ilgili herhangi bir detay veremeyeceklerini bildiren uzmanlar, fay hattında kırılma olmaması sebebiyle, yaşanacak tek kırılmada evlerin büyük bölümünün yıkılıp, birçok can kaybı yaşanacağının görünen bir gerçek olduğunu belirten uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu .Evleri sağlamlaştırıp böyle durumlarda mağdur olmamak ya da ölmemek için elinizde bulunan malzeme her neyse; en hızlı şekilde kullanmak zorunda olduğunuzu açıkladı.

Deprem Çantası Hazırlama

Deprem çantası her evde bulunması gereken bir şey. Peki siz deprem çantası nasıl hazırlanır biliyor musunuz? İşte deprem çantası malzemelerinin tamamı...

İlk yardım çantası, su, enerji veren gıdalar, tuvalet kağıdı, kağıt ya da defter, temel ihtiyaçlarınızı giderecek kadar para, telefon, düdük, kolay taşınan battaniye, kağıt ya da bir defter, çocukların kullandığı ilaçlar, şahsi ilaçlar, birer kat kıyafet, kalem, kasket deprem çantası malzemeleridir. Bunları bir çantaya koyup deprem anında sırtınıza almalısınız. Çantanın su geçirmez olması daha  güvenli olacaktır. 

Bugün 06:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu mask
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu
Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi mask
Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi
Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif! mask
Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif!
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu... mask
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...
Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı... mask
Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı...
Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası... mask
Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL