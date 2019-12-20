O Ülkede Şiddetli Deprem: Büyük Korku Uyandırdı!

Venezuela'da hizmetlerine devam eden ve milyonlarca kişi tarafından ülkede olan olaylara dair hızlı haber alınabilmesi amacıyla takip edilen Ultimas Noticias isimli bir İnternet sitesi tarafından yapılan paylaşıma göre, Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü tarafından bir açıklama yapıldığı vurgulandı.

Merkez üssü Guatemala'nın San Jospe Limanı açıkları olarak dikkat çeken ve şiddeti 6 olan depremin okyanusun tam 35 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'nden alınan bilgilere göre, bahse konu olan depremin ülkenin güneydoğusunda bulunan Chiapas eyaletinde oldukça şiddetli bir şekilde hissedildiği fakat olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Büyük Deprem

Dünya üzerinde farklı konumlarda hemen hemen her dakika deprem yaşanıyor. Fakat bu depremlerin büyük çoğunluğu hissedemediğimiz derecelerde küçük olduğundan dolayı hiçbir şekilde kendini göstermiyor.

Fakat özellikle 2.5 ve 3 büyüklüğünden yüksekte olan depremler özellikle yüksek katlı binalardan oldukça hissediliyor.

Meydana gelen bu depremlerle ilgili her seferinde farklı açıklamalar altına imza atan uzmanlar, geçtiğimiz birkaç gün önce İstanbul'u konu alarak uyarılarda bulundu.

7 şiddetinde büyük bir deprem yaşanacak olan İstanbul'da söz konusu depremin ne zaman yaşanacağıyla ilgili herhangi bir detay veremeyeceklerini bildiren uzmanlar, fay hattında kırılma olmaması sebebiyle, yaşanacak tek kırılmada evlerin büyük bölümünün yıkılıp, birçok can kaybı yaşanacağının görünen bir gerçek olduğunu belirten uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu .Evleri sağlamlaştırıp böyle durumlarda mağdur olmamak ya da ölmemek için elinizde bulunan malzeme her neyse; en hızlı şekilde kullanmak zorunda olduğunuzu açıkladı.

Deprem Çantası Hazırlama

Deprem çantası her evde bulunması gereken bir şey. Peki siz deprem çantası nasıl hazırlanır biliyor musunuz? İşte deprem çantası malzemelerinin tamamı...

İlk yardım çantası, su, enerji veren gıdalar, tuvalet kağıdı, kağıt ya da defter, temel ihtiyaçlarınızı giderecek kadar para, telefon, düdük, kolay taşınan battaniye, kağıt ya da bir defter, çocukların kullandığı ilaçlar, şahsi ilaçlar, birer kat kıyafet, kalem, kasket deprem çantası malzemeleridir. Bunları bir çantaya koyup deprem anında sırtınıza almalısınız. Çantanın su geçirmez olması daha güvenli olacaktır.