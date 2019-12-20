Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif!

Beraber rol aldıkları dizi setinde birbirine karşı aşk hisseden Türkiye'nin en güzel oyuncularından olan Fahriye Evcen ve yine aynı şekilde en yakışıklı oyuncularından olan Burak Özçivit çifti, 29 Haziran 2017 tarihinde yaptıkları görkemli düğünle dünya evine girdiler.

Çift, geçtiğimiz Nisan ayında bebeklerini kucağına aldılar. Çiftin ilk kez yüzünü gösterdiği bebekleri Karan'a muhteşem teklifler geldi.

1 Milyon TL'lik Reklam!

Kanal D ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen 2. Sayfa isimli programın paylaştığı habere göre, firmalar Karan bebeğin peşinde. Karan bebek için yabancı ülkeye ait bir oyuncak markası Karan bebek için tam 1 milyon TL reklam teklifi yaptı.

Aynı zamanda Karan'a ait olan hesapta yapılacak bir paylaşıma 50.000 TL, bir hikayeye ise 15.000 TL teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Fakat Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, henüz 1 yaşına dahi girmemiş bebekleri için sunulan bu tekliflere karşı oldukça uzaklar.

İlk Kez Gösterdiler

Nisan ayında bebeğini doğurarak kucağına alan anne Fahriye Evcen, oğluyla birlikte ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Instagram'da paylaştığı bu fotoğraf, bugüne dek paylaştığı tüm fotoğraflar arasında en yüksek beğeniye sahip fotoğraf olarak dikkat çekti. Evcen'in bu fotoğrafına güncel olarak 3 milyondan fazla beğeni geldi.

Fahriye Evcen'in oğluyla birlikte paylaştığı pozlarına Demet Akalın başta olmak üzere Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlü isimlerden yorum geldi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Evcen Karan Bebeğin fotoğrafını paylaştığı andan itibaren olay sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Twitter kullanıcıları bebeğin çok yakışıklı olmasıyla birlikte kendi bebeklik fotoğraflarını yan yana koydular ve kıyaslama yaparak komik capsler yaptılar.

Karan Bebek henüz 1 yaşına girmeden 1 milyon TL'lik reklam teklifi aldı. Bunun üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, hayatının en büyük şansının Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocuğu olmak olduğunu aktardı.