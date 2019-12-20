Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 07:35 TSİ- Gündem G: Bugün 07:45 TSİ

Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi

Antalya'da misafir olarak gittiği arkadaşının evinde ölü olarak bulunan şahsın annesine trafik kazası geçirdiği ve bunun sonucunda yaralandığı söylendi. Acı gerçeği morgda öğrenen anne sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullanıp uyuduğu, sabah saatlerinde ise yatağında ölü olarak bulunduğu iddia edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Antalya'da misafir olarak gittikleri arkadaşının evinden ölü olarak çıkan henüz 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedeni morgdan alındı. Oğlunun trafik kazası geçirdiği ve hafif yaralandığı söylenen acılı anne, hayatının en acı gününü morga getirildiğinde oğlunun öldüğünü öğrenince yaşadı.

Uyuşturucu Aldılar

Alınan bilgilere göre söz konusu olay, sabah saat 05.00 civarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi üzerinde yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler Bölümü ikinci öpretim 3.sınıfta eğitim gören C.K., dün gece arkadaşı olan E.E.'nin evine gitti.

İddiaya göre iki arkadaş uyuşturucu aldılar. Sabah saatlerinde gözlerini açan E.E.; C.K. isimli arkadaşının hareketsiz yattığını gördü.

Arkadaşını uyandırmaya çalışan E.E'nin tüm çabasına rağmen uyanmayan C.K.'nın , yapılan ihbarla birlikte gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edildi.

C.K.'nın kesin ölüm sebinin belirlenebilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılarak otopsi için sıraya konuldu. E.E. isimli şahıs ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

Bir Annenin En Acı Günü

Gencin cenazesini teslim almak adına Kocaeli'den gelen aile, Adli Tıp Kurumu Morgu'nun önünde feryat etti. Ailenin annesi Nurcan K.'ye oğlunun öldüğü morga gelene kadar söylenmemişti. İlk olarak yakınlarının, oğlunun trafik kazası geçirdiğini ve hafif yaralandığını söyleyen acılı anne, morga geldiğinde hayatının en acı gününü yaşadı.

Uzun süre gözyaşı döken anne Nurcan K. baba Zeki K.'ya sarılarak feryat etti. Çifti oğlunun arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Kocaeli'de Defnedilecek

Otopsi işlemleri tamamlanan ve aldığı uyuşturucu sonucunda kalp krizi geçirerek öldüğü belirlenen C.K. isimli 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, defin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli'ye götürüldü. 

Acılı annenin feryatları duyanların yüreğini yaktı. Oğlunun öldüğünü morga geldiğinde öğrenen kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı 

Bugün 07:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu mask
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu
Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi mask
Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi
Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif! mask
Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif!
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu... mask
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...
Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı... mask
Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı...
Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası... mask
Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL