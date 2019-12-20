Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi

Antalya'da misafir olarak gittikleri arkadaşının evinden ölü olarak çıkan henüz 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedeni morgdan alındı. Oğlunun trafik kazası geçirdiği ve hafif yaralandığı söylenen acılı anne, hayatının en acı gününü morga getirildiğinde oğlunun öldüğünü öğrenince yaşadı.

Uyuşturucu Aldılar

Alınan bilgilere göre söz konusu olay, sabah saat 05.00 civarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi üzerinde yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler Bölümü ikinci öpretim 3.sınıfta eğitim gören C.K., dün gece arkadaşı olan E.E.'nin evine gitti.

İddiaya göre iki arkadaş uyuşturucu aldılar. Sabah saatlerinde gözlerini açan E.E.; C.K. isimli arkadaşının hareketsiz yattığını gördü.

Arkadaşını uyandırmaya çalışan E.E'nin tüm çabasına rağmen uyanmayan C.K.'nın , yapılan ihbarla birlikte gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edildi.

C.K.'nın kesin ölüm sebinin belirlenebilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılarak otopsi için sıraya konuldu. E.E. isimli şahıs ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

Bir Annenin En Acı Günü

Gencin cenazesini teslim almak adına Kocaeli'den gelen aile, Adli Tıp Kurumu Morgu'nun önünde feryat etti. Ailenin annesi Nurcan K.'ye oğlunun öldüğü morga gelene kadar söylenmemişti. İlk olarak yakınlarının, oğlunun trafik kazası geçirdiğini ve hafif yaralandığını söyleyen acılı anne, morga geldiğinde hayatının en acı gününü yaşadı.

Uzun süre gözyaşı döken anne Nurcan K. baba Zeki K.'ya sarılarak feryat etti. Çifti oğlunun arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Kocaeli'de Defnedilecek

Otopsi işlemleri tamamlanan ve aldığı uyuşturucu sonucunda kalp krizi geçirerek öldüğü belirlenen C.K. isimli 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, defin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli'ye götürüldü.

Acılı annenin feryatları duyanların yüreğini yaktı. Oğlunun öldüğünü morga geldiğinde öğrenen kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı