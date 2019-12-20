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Türkiye’nin Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor

Akademik çalışma ve buluşlarıyla Türkiye’yi Dünyaya duyuracak olan bilim insanlarının seçildiği İlim Yayma Ödülleri’nin kazananları Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıklanacak.

Elif Duman
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N. BİLAL ERDOĞAN: “İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek.”

Türkiye’deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve Türkiye’nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri 22 Aralık Pazar akşamı açıklanıyor.

Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 ana kategoride ilk kez verilecek ödüller için İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda büyük bir ödül töreni gecesi düzenleniyor.

Türkiye’de Akademi alanındaki en kapsamlı ve katılımlı ödül olan İlim Yayma Ödülleri gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bilim, akademi, üniversite ve medya camiasının üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Ödül töreninde ev sahibi olarak İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, Vakıf Genel Müdürü AdemYavuz ile Vakıf Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti yer alacak.

N. BİLAL ERDOĞAN: ÖDÜLLER BİLİM DÜNYASINA VERİLEN EN BÜYÜK DEĞER

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan,İlim Yayma Ödülleri’nin ortaya konulan başarı ile maddi ve manevi açıdan Türkiye’nin en büyük Akademi Ödülleri olduğunu söyledi.

“İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti iftiharla dolu ve sağlam geçmişlerini asırlar ötesine taşıyacak ve ülkemizin en prestijli bilimsel taltif mekanizması olması amaçlanan İlim Yayma Ödülleri sürecini başlatmaktan kıvanç duymaktadır. İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek. Üç farklı kategorideki; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar ödül töreninde onurlandırılacak.”

N. Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde verilecek ödül miktarlarını da şöyle açıkladı:

“İlim yayma ödülleri Türkiye’nin Akademi dünyasında bugüne kadar verilen en büyük ödül niteliğini taşıyor. Amacımız bu alanlarda gerçekleştirilen büyük başarıların ülkemiz ve insanlığın hizmetine sunulmasıdır.Akademisyenler, araştırmacılar, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayanlar, toplumda yaygın etki oluşturan kişiler ve teknolojik ilerlemeye katkısı olan 758 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada toplam ödül değerini 500.000 Türk Lirası olarak belirledik. Büyük Ödüle verilen miktar ise 300.000 TL olacak.“

Ödül töreninin 22 Aralık Pazar akşamı Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşeceğini vurgulayan N. Bilal Erdoğan, “İki yıldır büyük heyecanla hazırlandığımız çalışmalar sonucunda belirlenen ödüller Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek. Bu da Sayın Sayın Cumhurbaşkanımızın bilime, ilime, akademiye ve öğrenmeye verdiği değeri gösteriyor. Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 ana kategoride verilecek. Ödüllere layık görülen 3 isim de kendi alanlarında çok önemli araştırmalara ve başarılara imza atmış ülkemizin gurur duyduğu bilim ve ilim insanlarıdır.“

DOÇ. DR. İDRİS SARISOY: ÖDÜLLER 2 YILLIK BİR ÇALIŞMAYLA BELİRLENDİ

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy, Türkiye’nin en büyük akademiödülleri olan İlim Yayma Ödülleri için 2 yıllık bir hazırlık dönemi geçirildiğini söyledi.

‘’2 Mayıs 2017’de Vakıf yönetimi ile farklı alanlardan yaklaşık 50’ye yakın Vakıf Mensubu akademisyenin katıldığı toplantıda “Türkiye’deki akademik çalışmaların ve araştırmaların ödüllendirildiği bir ödül çalışması yapılması” teklifi ile çalışmalara başlandı. Hazırlık sürecinde, akademisyen, iş insanı, teknik ve iletişim uzmanından oluşan 30 kişilik gönüllü bir ekip 2 yıl çalıştı. Paydaşların da görüşlerini dâhil etmek amacıyla 9-10 Şubat 2018’de Üniversiteler, Akademisyenler, İş İnsanları STK Yöneticileri ve Kamu temsilcilerinin katılımıyla yaklaşık 80 kişi ile “ortak akıl konferansı” formatında bir toplantı yapıldı. Bu çalışmalarla İlim Yayma Ödülleri’nin tüm süreçleri tasarlandı ve uygulama aşamasına getirildi.’’

Doç. Dr. İdris Sarısoy, başvuru süreciyle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Tüm işlemlerin www.ilimyaymaodulleri.org web adresi üzerinden yürütüldüğü İlim Yayma Ödülleri’nin başvuruları 21 Mayıs 2019’da başladı, 31 Temmuz 2019’de sona erdi. Bu süre içinde toplam 5.573 kişi başvuru sistemini giriş sağladı ve bunlardan 758 kişi İlim Yayma Ödülleri için başvuru yaptı. Başvuruların bilimsel değerlendirmelerinde toplam 293 bilim insanı görev aldı. Teknik inceleme aşamasında teknik uzmanlara, akademik uzmanlıklarına uygun olarak birden fazla çalışmaya destek verdi.“

İlim Yayma Ödülleri’ndeadayların başvuruları şu kriterlere göre değerlendirildi.

- Toplumsal katkı ve milli sorunlara çözüm
- Özgünlük, yenilikçilik ve literatür çeşitliliği
- Uygulanabilirlik ve yaygın etki
- Metodoloji ve araştırma niteliği
- Atıf alma durumu
- Akademik yetkinlik

Yaklaşık 4 ayda sonuçlandırılan bilimsel değerlendirme aşamalarında ise yine çok sayıda heyet görev aldı ve değerlendirmelerde aşağıdaki aşamalar takip edildi:

Sekretarya Aşaması: Başvuruların başvuru kılavuzunda belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edildi.

Bilim Kurulu: Başvuruda aday olunan eserler incelendi, teknik uzmanlara gidecek eserler ve teknik uzmanlar belirlendi.

Teknik Uzman Değerlendirmesi: Her başvuru, en az Dr. unvanına sahip iki teknik uzman tarafından incelendi, puanlandı.

Bilim Kurulu: Teknik uzman raporlarını inceledi, final etabına kalan eserler belirlendi.

Hakem Aşaması: Final etabına kalan eser Doç. Dr. ve Prof. Dr. unvanına sahip iki öğretim üyesi tarafından incelendi, puanlandı. Ayrıca adayın eserinin özgün değeri, adayın bilimsel yetkinliğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler alındı.

Bilim Kurulu Aşaması: Hakem raporları ve final etabındaki adayların bilimsel yetkinlikleri değerlendirildi. Onur kuruluna sunulacak adaylar belirlendi.

Onur Kurulu: Bilim kurulu tarafından sunulan her ödül kategorisinde ödül alacak adaylar, onur kurulu üyeleri tarafından bireysel değerlendirmeler ile sıralandı.

Vakıf Mütevelli Heyeti: Onur kurulu üyelerinin yapmış olduğu sıralamaları değerlendirdi ve her bir kategoride ödül alacak birincileri belirledi.

İlim Yayma Ödülleri töreni 22 Aralık Pazar Akşamı İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. 3 kategoride ödül alan başarılı isimler kamuoyuna açıklanacak.
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