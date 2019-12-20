Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Belediye G: Bugün 12:01 TSİ

Ç’engel Atölyenin yeni yıl hediyeleri hazır

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç’engel Atölye kursiyerlerinin ürettiği yeni yıl hediyeleri hazır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Maltepe Müjde Sokak’ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, @atolyecengel adresli instagram hesabında da görülebiliyor.

Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile başlayan Ç’engel Atölye İş Merkezi, eğitilebilir zihinsel engelli gençlere el becerilerini geliştirecek eğitimler veriyor.

Seramikten nikah şekerine, mumdan gümüş takı yapımına kadar pek çok alanda eğitim alan atölyenin gençleri şu günlerde hummalı bir çalışmayla, yeni yıla hazırlanıyor. Atölyede düzenleyecekleri kutlama için keçeden duvar ve çam ağacı süsleri yapan, yıl boyu ürettikleri keçe eşyaları, takıları, resimleri, çantaları satışa sunmanın heyecanını yaşayan kursiyerler, keyifli saatler geçiriyor. 

“ONLARIN ÜRETTİKLERİNİ SATIN ALIN”

Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan atölyenin eğitmenleri, öğrencilerin özgüven gelişiminde gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, onların sosyal yaşamın içinde olabilmelerinin, ürettiklerinin beğenilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitimcileriyle birlikte çalışan dernek gönüllüleri, ürünlerin satışından elde edilen gelirini yine dernek ve çocuklar yararına kullandıklarını belirterek, “Onların ürünlerini satın almanız bizlere büyük bir destek sağlayacaktır” diyor.

Maltepe Müjde Sokak’ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, @atolyecengel adresli instagram hesabında da görülebiliyor. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı mask
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor mask
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor
Ekonominin gündemi OSTİM'de mask
Ekonominin gündemi OSTİM'de
Başkan Altınok: ''Okullara destek konusunda ilkleri gerçekleştirdik" mask
Başkan Altınok: ''Okullara destek konusunda ilkleri gerçekleştirdik"
Kahramankazan'da doğal yaşam korunuyor mask
Kahramankazan'da doğal yaşam korunuyor
Başkan Altınok’tan Ekrem’e bisiklet hediyesi mask
Başkan Altınok’tan Ekrem’e bisiklet hediyesi
Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü mask
Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü
5 bin yıllık geleneği yaşattılar mask
5 bin yıllık geleneği yaşattılar
Altındağ’da Ferfene Gecesi düzenlendi mask
Altındağ’da Ferfene Gecesi düzenlendi
Beypazarı'nda çiçek üretim çalışmaları sürüyor mask
Beypazarı'nda çiçek üretim çalışmaları sürüyor

Bugün 11:14 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor mask
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor
Altındağ’da Ferfene Gecesi düzenlendi mask
Altındağ’da Ferfene Gecesi düzenlendi
Beypazarı'nda çiçek üretim çalışmaları sürüyor mask
Beypazarı'nda çiçek üretim çalışmaları sürüyor
Altındağ'da her mahalleye çöp konteyneri mask
Altındağ'da her mahalleye çöp konteyneri
Altındağlı kadınlar opera konserinde mask
Altındağlı kadınlar opera konserinde
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL