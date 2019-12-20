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Başkan Altınok: ''Okullara destek konusunda ilkleri gerçekleştirdik"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Başkanım Okulumda etkinliği kapsamında Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Başkanım Okulumda etkinliği kapsamında Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Altınok 1994te göreve geldiğimizde okullara destek verme konusunda belediyecilikte ilkleri gerçekleştirdik. Ben Keçiören çocuğuyum Keçiörenin hizmetkârıyım dedi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN GÖSTERDİĞİ HEDEFE YÜRÜYÜN

Başkan Altınok başarılı olmaları konusunda öğrencilerle bir dizi deneyimlerini paylaşarak Gençler inanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize ailenize devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var diye konuştu. Her bir Türk gencini Türk bayrağına benzeten Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80i Türkiyemizde var. İnanıyoruz ki Türkiyenin geleceği istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız.

DAVASI VE SEVDASI OLMAYANIN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOKTUR

Başkan Altınok ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılına da atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

1994 yılı Keçiörende ve Türkiyede belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiörenden belediye başkanı olmamız istendi biz de aday olduk ve Keçiörene hizmetkâr olduk. Aday olduğumuz partinin 6 bin 800 oyu vardı. Eğer başkan seçilebilmemiz için 60 bin oy almamız gerekiyordu. Ekibimizi kurduk ve toplantılar yaptık. Ben arkadaşlarıma büfe kavun karpuz sevdası olanlar partiyi bıraksın gitsin dedim. Davası ve sevdası olmayanın başarılı olma şansı yoktur. Bizim bulunduğumuz görevin hesabı büyüktür. Vatandaşlarımız bizlere güvenerek beytülmali emanet etmiştir. Peygamber Efendimiz s.a.v Beytülmalden ufak bir zerre aşıran cennet yüzü göremez buyurmuştur.

Programın sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Altınok Neden siyasete atıldınız sorusuna Vatanımıza milletimize devletimize hizmet edip faydalı işler yapmak için cevabını verdi.

TÜRK BAYRAKLI ÇELENK HEDİYE ETTİLER

Başkan Altınokun talimatıyla bakım ve onarımı yapılan Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulunun minik öğrencileri de Başkan Altınoka Türk bayraklı çelenk hediye ettiler. Okul müdürü Hafize Nuray Seylan da verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınoka teşekkür ederek Herhangi bir ricamız olduğunda bizleri kırmayarak taleplerimizi yerine getiren Başkanımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu.
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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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