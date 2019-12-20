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Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Yerli Malı Haftası’nı kutladı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kreşlerde çocuklar, yerli malı tüketmenin önemini öğrendi.

Belediye bünyesinde hizmet veren 10 ayrı anaokulu ve gündüz bakımevinde eğitim gören bin 500’e yakın minik öğrenci, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Yerli yiyecekler ve içecekler tüketildi

Hafta dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda minik öğrenciler, yöresel kıyafetler giyip evlerinden getirdikleri yerli üretim ve organik ürünleri arkadaşlarıyla paylaştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda çocuklar hangi ürünün hangi mevsimde tüketilmesi gerektiğini, hangi ürünlerin ülkemiz sınırları içerisinde üretildiğini öğrendi. Özel hazırlıkların yapıldığı Yerli Malı Haftası’nda çocukların kahkahaları sınıfları çınlattı.

Özel etkinlikler yapıldı

Her kreşte farklı yapılan kutlamalarda minikler oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçirirken, birbirinden farklı ve orijinal lezzetleri hep beraber tadıp karınlarını doyurdu. Çeşitli besinlere benzeyen figürler oluşturan öğrenciler hem eğlenip hem de öğrendi.

“Bilinçli minik tüketiciler”

Okul öncesi eğitime önem verdiklerini ve kreşlerde eğitim gören çocukları geleceğe her yönüyle donanımlı hazırlamak için uğraştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  “Okul öncesi eğitim, çocukların hayata attıkları adımların en önemlisidir. Bu sebeple biz belediye olarak okul öncesi eğitime çok önem veriyoruz. Kreş ve öğrenci sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. Modern binalar yapmanın yanında dünya standartlarında bir eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
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Bugün 12:26 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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