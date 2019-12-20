Yılın Tüketici Kalite Ödülü Beypazarı

Ödül gecesinin sunuculuğunu ünlü sunucu Oylum Talu ve Levent Kol üstlendi. Çeşitli ödüllerin verildiği gecede yılın Tüketici Kalite Ödülü’nü, Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan aldı.

DOĞALLIĞI VE SAFLIĞI MASALARINIZA GETİRİYORUZ

Yılın Tüketici Kalite Ödülü’ne layık görülen Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan, “63 yıldan beri doğallığı ve sağlığı masalarınıza getiriyoruz. 70 bin m2 alana kurulu ve sektörünün en büyüğü olma özelliği taşıyan tesisimiz, saatte 300 bin şişe üreterek 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bunun yanında 1957 yılından beri üretimini gerçekleştirdiğimiz ve adını Beypazarı ilçesinden alan maden suyumuzu, hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya tanıtan Beypazarı Doğal Maden Suları, Türkiye’mizin ve Dünyamızın gurur kaynağı. Böylesi güzel bir gecede bizi de bu ödüle layık gördükleri için öncelikle Buhara Medya Grubu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.