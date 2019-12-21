Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi

Kahramankazan Belediyesi, İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 146’ncı doğum yıl dönümü dolayısıyla “İstiklal” isimli tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu. Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Şair’in hayatının anlatıldığı oyunu öğrencilerle birlikte izledi.

Kahramankazan Belediyesi, İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 146’ncı doğum yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Belediye, Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nı yazdığı süreci anlatan “İstiklal” isimli oyununu öğrencilerle buluşturdu. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen oyuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da oyunu öğrencilerle birlikte izledi. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrencilerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Öğrenciler oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Tiyatro oyuncularına oyun sonunda plaket takdim edildi.

Öğrencilere Ersoy’u anlattı

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, oyun öncesi yaptığı konuşmada, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında öğrencilere bilgi verdi. Böylesine anlamlı bir oyunu Milli Şair’in doğum gününde öğrencilerle buluşturmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Oğuz, Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmasının yanı sıra Türk edebiyatı için çok önemli bir isim olduğunu kaydetti.