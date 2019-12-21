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Başkan Altınok: ''Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören'de herkesin bir dikili ağacı olacak” diyerek bağlattığı fidan dağıtım kampanyası kapsamında Keçiören İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören'de herkesin bir dikili ağacı olacak” diyerek bağlattığı fidan dağıtım kampanyası kapsamında Keçiören İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Altınok okul bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde, “Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve daha sonra da yeşil Türkiye hedefimiz var” dedi.

“AĞAÇ DİKİMİNE VATANDAŞLARIMIZI DÂHİL EDİYORUZ”

Fidan dağıtım töreni öncesi okul bahçesinde toplanan öğrencilerle kucaklaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Altınok daha sonra yaptığı konuşmasında, “Keçiören'i yeşillendirmeye ve yeni parklarla donatmaya devam ediyoruz. Milletimizin, devletimizin ve ülkemizin geleceği, ikbali, istikbali çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir taraftan fidan dikiyoruz diğer taraftan da fidan dağıtım programlarıyla vatandaşlarımızı bu anlamlı organizasyona dâhil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BOZKIRDA YAŞAMAK KADER DEĞİLDİR.”

Başkan Altınok, ekolojik dengenin bozulduğuna ve iklimlerde yaşanan değişime de değinerek şu şekilde konuştu:

“Çocuklarımız belki bizim kadar şanslı olamayacaklar. Sadece bizim çocuklarımız değil dünya çocukları da bugünkü şartlarda yaşayamayacaklar. Bu nedenle herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Biz Keçiören'imizi Ankara'nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız. 5 yıl içerisinde Keçiören'deki sokaklarımızın tamamını ağaçlandıracağız. Bozkırda yaşamak kader değildir. Bozkıra dair övüneceğimiz türkülerimiz olsa da, bozkırda yaşamamızın asıl sebebi tembelliktir.”

“GÖNÜLDEN, SEVEREK YAPARSANIZ AĞAÇ DA BİTER GÜL DE BİTER”

Türkiye’de en çok parka sahip olan ilçenin Keçiören olduğunu da vurgulayan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlçemizde 400 civarında parkımız var. Yenilerini de yeşil alanlarıyla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Estergon Kale’miz inşaat halindeyken zemini kayalıktı. Bana dediler ki, ‘Taşa ağaç dikilir mi?’ Şimdi ise Estergon Kale’mizin etrafı yemyeşil. Gönülden, severek yaparsanız ağaç da biter gül de biter. Şimdi Ovacık bölgesi çevre yolu güzergâhında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla öte yandan Bağlum’da yapacağımız Millet Bahçesi ile kentimize önemli yeşil alanlar kazandıracağız. Sizlere verdiğimiz fidanları dikip dikmediğinizin de takipçisi olacağız.”

Keçiören İlkokulu folklor ekibinin halk oyunları gösterisi sunduğu programda Başkan Altınok öğrencilere Deniz Dünyası, Estergon Kalesi, teleferik ve doğal yaşam alanı gezisi için söz verdi.
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Bugün 11:23 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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