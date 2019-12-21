Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz''

Keçiören Belediyesi, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikle, usta tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in sahnelediği Gitme Ey Yolcu isimli oyuna ev sahipliği yaptı. Yenilmez tarafından gündüz ve akşam gösterimi şeklinde sergilenen tiyatro oyununa katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu hikâye bizi bizden aldı tarihe götürdü. Tarihimizde birçok anı ve hatıralar var. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz.” dedi.

“TARİHİMİZ HAFIZAMIZDIR”

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde gerçekleştirilen oyunun sonunda sanatsever Keçiörenlilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü 20 Aralık, ölüm günü ise 27 Aralık’tır. Bizler de bu vesileyle tarihi hafızamız olan Akif’i doğum gününde, usta tiyatrocumuz Ahmet Yenilmez’den duymak, dinlemek, izlemek istedik.” diye konuştu.

Başkan Altınok, tiyatro oyununu izlemeye gelen vatandaşlara da teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatan ve millet uğruna şehit olan vatansever şehit ve gazilerimiz Türk milletinin kalbinde yaşamaktadır. İnşallah bugün Ahmet Yenilmez’in Mehmet Akif rolüyle anlattıklarını iyi anlar, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarız. Bizler tarihimizi yazanlara da sahip çıkmalıyız. Tarih yazanlara sahip çıkmayan devletler de yok olmaya mahkûmdur. Tarihimiz bizim hafızamızdır. Bu hafızayı diri ve canlı tutmak zorundayız. Gönülden inanıyorum ki, Türk milleti var oldukça Mehmet Akif yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir.”

YENİLMEZ: TURGUT ALTINOK’UN YANINDA OLMAK BENİM İÇİN JESTTİR

Oyunun sonunda Başkan Altınok, usta sanatçı Ahmet Yenilmez ’in de doğum gününün 20 Aralık olduğunu hatırlatarak sahnede pasta kesti. Usta sanatçı Yenilmez, “35 yıldır sahnedeyim, çok oyun oynadım ama kendimi evimde gibi hissettiğim Keçiören’de olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünya ahret abim dediğim Turgut Altınok’un yanında ve böylesine böyle anlamlı bir günde sahnede olmak benim için bir jesttir.” diye konuştu.