Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:54 TSİ- Belediye G: Bugün 12:31 TSİ

Altındağ'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Sarıkamış şehitleri Hakk’a yürüyüşlerinin 105’inci yılında rahmet ve minnetle anıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Sarıkamış şehitleri Hakk’a yürüyüşlerinin 105’inci yılında rahmet ve minnetle anıldı. Altındağ’da gerçekleştirilen 2 ayrı programda duygu dolu anlar yaşandı. 

Sarıkamış şehitleri vefatlarının 105’inci yılında unutulmadı. Altındağ’da kadınlar ve gençler tarafından organize edilen 2 ayrı anma programı katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sarıkamış şehitleri dualar ve şiirlerle anıldı. 

DUYGU DOLU PROGRAM 

Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi ile Kadın Eğitim ve Kültür merkezlerinin ortaklaşa hazırladığı anma programı, duygusal anlara sahne oldu.  Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına, Altındağlı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Şiirlerin okunduğu, ağıtların söylendiği program, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 

SAHNEDE “KARDELEN ÇİÇEKLERİ”

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri de Sarıkamış harekatının yıl dönümünü ve şehitleri unutmadı. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yaptığı anma programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Gençler tarafından sahneye konan “Kardelen çiçekleri” isimli tiyatro oyunu, izleyenleri duygulandırdı. Ney üfleyerek salondaki duygu yoğunluğunu iyice artıran gençler,   şehitler için dualar okumayı da ihmal etmedi. Ney konserinden sonra, Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. 

“GENÇLER TARİHİNİ BİLMELİ”

Altındağ’da Sarıkamış harekatının 105’inci yılının duygu dolu ve anlamlı programlarla anıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Tarihin en acı hadiselerinden biriydi Sarıkamış Harekâtı... Ruslarla savaşmak üzere yola çıktı askerlerimiz ve 105 yıl önce bugün, harekâta başladılar. Zorlu koşullar nedeniyle sadece 18 gün sürebilen harekâtın ardından, binlerce askerimiz şehit düştü. Onların şehâdet şerbeti içmelerine sebep olan şey ise düşman mermisi değil; soğuk havaydı.” dedi. 

MEKANLARI CENNET OLSUN...

“Gençlerimizin milli şuurla yetişmesi, tarihini bilmesi, ecdadına saygı göstermesi çok önemli...” diyen Başkan Balcı, “Bu çerçevede; Gençlik Merkezlerimizin, Sarıkamış Şehitlerimizi anmak için sahnelediği ‘Kardelen Çiçekleri’ adlı tiyatro oyunu Altındağ’da tarihini bilen ve ecdadına saygı gösteren nesiller yetiştiğini ortaya koyuyor. Her biri çok başarılıydı.  Tüm şehitlerimizin mekanı Cennet olsun inşallah... Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti mask
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti
Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz'' mask
Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz''
Başkan Altınok: ''Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız" mask
Başkan Altınok: ''Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız"
Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı’nda mask
Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı’nda
Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi mask
Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi
Yenimahalle'de Minyatür Ustası Atabek anıldı mask
Yenimahalle'de Minyatür Ustası Atabek anıldı
Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu mask
Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu
Altındağ’da spor atağa kalkıyor mask
Altındağ’da spor atağa kalkıyor
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı mask
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor mask
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor

Bugün 11:54 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı mask
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor mask
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor
Kahramankazan'da doğal yaşam korunuyor mask
Kahramankazan'da doğal yaşam korunuyor
Ç’engel Atölyenin yeni yıl hediyeleri hazır mask
Ç’engel Atölyenin yeni yıl hediyeleri hazır
Başkan Altınok’tan Ekrem’e bisiklet hediyesi mask
Başkan Altınok’tan Ekrem’e bisiklet hediyesi
Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü mask
Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım
Damar Hastalıklarına Erken Müdahale Damar Check-up'ı mask
Damar Hastalıklarına Erken Müdahale Damar Check-up'ı
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı mask
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL