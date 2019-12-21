Altındağ'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Sarıkamış şehitleri Hakk’a yürüyüşlerinin 105’inci yılında rahmet ve minnetle anıldı. Altındağ’da gerçekleştirilen 2 ayrı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Sarıkamış şehitleri vefatlarının 105’inci yılında unutulmadı. Altındağ’da kadınlar ve gençler tarafından organize edilen 2 ayrı anma programı katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sarıkamış şehitleri dualar ve şiirlerle anıldı.

DUYGU DOLU PROGRAM

Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi ile Kadın Eğitim ve Kültür merkezlerinin ortaklaşa hazırladığı anma programı, duygusal anlara sahne oldu. Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına, Altındağlı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Şiirlerin okunduğu, ağıtların söylendiği program, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

SAHNEDE “KARDELEN ÇİÇEKLERİ”

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri de Sarıkamış harekatının yıl dönümünü ve şehitleri unutmadı. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yaptığı anma programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Gençler tarafından sahneye konan “Kardelen çiçekleri” isimli tiyatro oyunu, izleyenleri duygulandırdı. Ney üfleyerek salondaki duygu yoğunluğunu iyice artıran gençler, şehitler için dualar okumayı da ihmal etmedi. Ney konserinden sonra, Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.

“GENÇLER TARİHİNİ BİLMELİ”

Altındağ’da Sarıkamış harekatının 105’inci yılının duygu dolu ve anlamlı programlarla anıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Tarihin en acı hadiselerinden biriydi Sarıkamış Harekâtı... Ruslarla savaşmak üzere yola çıktı askerlerimiz ve 105 yıl önce bugün, harekâta başladılar. Zorlu koşullar nedeniyle sadece 18 gün sürebilen harekâtın ardından, binlerce askerimiz şehit düştü. Onların şehâdet şerbeti içmelerine sebep olan şey ise düşman mermisi değil; soğuk havaydı.” dedi.

MEKANLARI CENNET OLSUN...

“Gençlerimizin milli şuurla yetişmesi, tarihini bilmesi, ecdadına saygı göstermesi çok önemli...” diyen Başkan Balcı, “Bu çerçevede; Gençlik Merkezlerimizin, Sarıkamış Şehitlerimizi anmak için sahnelediği ‘Kardelen Çiçekleri’ adlı tiyatro oyunu Altındağ’da tarihini bilen ve ecdadına saygı gösteren nesiller yetiştiğini ortaya koyuyor. Her biri çok başarılıydı. Tüm şehitlerimizin mekanı Cennet olsun inşallah... Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.