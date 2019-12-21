Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret

Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan İstanbulun tarihi ve kültürel dokusuyla en özgün yapılarından biri olan Atlas Pasajı yerleşkesinde gerçekleştirilecek Sinema Müzesinin teşhir tanzimi ve fonksiyonlandırılması ile ilgili yapımcı yönetmen ve sinema yazarlarından oluşan sinema sektörünün önemli isimleri birlikte incelemelerde bulundu.

Restorasyon işlemleri sona yaklaşan müzenin sektör temsilcilerinin önerileriyle daha zengin bir içeriğe sahip olacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Demircan müzenin bölgenin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacağını ve İstiklal Caddesini bir kültür havzasına dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

GEÇMIŞ VE GELECEK ARASINDA GÖRSEL BIR BAĞ KURACAK

1870li yıllarda Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan binada yer alan eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Yardımcısı Demircan Tarihi binanın bir bütün olarak aslına ve kültür mirasımıza uygun şekliyle restore edilerek oluşturulacak müzenin çağdaş müzecilik kuramından hareketle sinema sanatını ve tarihini ziyaretçilere sunan anlatı ve eğitim işlevleriyle geçmiş ve gelecek arasında görsel bir bağ kuracak. şeklinde konuştu.

2020 YILINDA HIZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Restorasyon çalışmaları devam eden ve 2020 yılında hizmete açılması planlanan Sinema Müzesinde kalıcı koleksiyonlarla birlikte süreli sergiler de yer alacak ve ağırlayan eğlendiren ve eğiten bir yaklaşım sergilenecek.

Müze bünyesinde etkileşimli dijital birimler süreli sergi alanı genç sinemacıların faydalanabilecekleri Türk sinemasının dijital arşivi ve uluslararası veri tabanlarına erişiminin sağlanacağı ortak çalışma alanı ve kütüphane yer alacak.

Engelli bireylerin ziyaretine uygun şekilde projelendirilen Sinema Müzesinde İstanbulu ziyaret eden yabancı konukların da Müze içeriğine doğrudan erişimlerini sağlayacak çoklu dil seçenekli dijital rehber uygulaması bulunacak.