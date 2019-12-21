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Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Bağlıca Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

Elif Duman
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Bağlıca Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Demirel, kreşte eğitim gören çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

Belediyenin yaptığı kreşler hakkında bilgi veren Zübeyde Hanım, Ahielvan, Güzelkent ve Eryaman Kreşi'nin ardından 5. kreş ve gündüz bakımevini Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde açtıklarını söyledi. Kreşten,  3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitim verildiğini belirten Demirel, "Tarihi Ankara evi şeklinde inşa ettiğimiz kreşimizde yavrularımızın sağlıklı ortamda eğitim almaları için birçok donatı hizmet veriyor" dedi.
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Bugün 13:18 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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