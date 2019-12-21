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Berber Esnafı, MYK Belgesiyle kendini yeniliyor

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Esnafımız, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesiyle, Avrupa’da da  geçerli bir belgeye sahip olacak."

Elif Duman
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Esnafımız, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesiyle, Avrupa’da da  geçerli bir belgeye sahip olacak." dedi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesiyle, berber esnafının hem kendini ispatlayan bir yeterliliğe hem de Avrupa’da geçerli bir belgeye sahip olacağını söyledi. Kara, mesleki yeterliliğin belgelendirilmesinin esnaf için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının, berber esnafına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında düzenlediği “Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme Semineri”, ANKESOB Toplantı Salonu'nda  gerçekleştirildi.

Seminere, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, TESK Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletme Müdürü Ersin Artantaş, Ankara ve diğer illerden gelen berber esnafı katıldı. Seminer kapsamında, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına girecek berberler, mesleki yeterlilik konusunda bilgilendirildi.

Seminerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan TESK Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletme Müdürü Ersin Artantaş, “Şu an Konfederasyonumuz toplumsal ve kişisel hizmetlerde, yani güzellik ve saç bakımı hizmetlerinde mesleki yeterlilik sınavlarına devam ediyor. Buradaki amacımız esnaf ve sanatkarlara doğrudan hizmet sunmak. Üyelerimize mesleki yeterliliklerinin bizim tarafımızdan verilmesini ve kontrollerinin de bizim tarafımızdan sağlanmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Mesleki yeterlilik sisteminin dünyadaki ve Avrupa Birliğindeki akreditasyon sistemine göre yürütüldüğüne değinen Artantaş, “Buradan alınan belgeler hem MYK hem de Türk Akreditasyon Kurumu onaylı oluyor. Böylelikle esnafımız Avrupa’da geçerli olan bir yeterlilik belgesine sahip olmuş oluyor” ifadelerine yer verdi.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise, mesleki yeterlilik sınavı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hiç ustalık, kalfalık belgesi olmayan, 22 yaşını doldurmuş olan berberlerimiz, odamıza müracaat ederek, mesleki yeterlilik sınavlarına girebiliyorlar. Sınavlar, MYK, TESK gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Burada sınavı geçen kişiler, hem Avrupa’da geçerli bir belgeye sahip olmuş oluyorlar hem de direkt Milli Eğitim Bakanlığının açacağı ustalık belgesi sınavlarına girmiş oluyorlar.  MYK sınavına girmeden ustalık belgesi almak isteyenlerin kalfalık belgesine sahip olması ve belli bir sene sigortalı  olması gerekiyor. Ancak, MYK sınavına girmiş kişiler, direkt ustalık belgesi sınavlarına girmeye hak kazanıyorlar. Böylelikle esnafımız  hem MYK belgesini alıyor hem de kendini belgeyle ispatlamış oluyor.” dedi.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

“Ankara Berberler Odası olarak, Türkiye’de berberlere MYK belgesi kazandırmaya yönelik çalışmaları biz başlattık.” diyen Kara, “Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmak için sınav yapan farklı iş kolları var, ama berberlik üzerine bu sınava yönelik çalışmalar yapan Ankara Berberler Odasıdır. Bu anlamda Türkiye’ye örnek teşkil ettik, çünkü biz başkentiz ve bizim yaptıklarımız örnek teşkil edecektir.” diye konuştu.

Berberlere yönelik ilk MYK Belgesi sınavının haziran ayında yapıldığına değinen Kara, “Bu sınava 18 kişi katıldı. Bunların 13’ü maalesef sınavdan kaldı. Düzenlenen sınavlar oldukça ciddi ve kameralar eşliğinde yapılan sınavlar. Biz de bu nedenle düzenlediğimiz bilgilendirme seminerinde esnafımızı mesleki yeterliliğin önemi ve sınav hakkında bilgilendirmek istedik. Pratik konusunda oldukça iyiyiz, ancak aynı başarıyı yazılı sınavda gösteremediğimiz için esnafımıza yapacağımız bilgilendirmeyle, yazılı sınavdaki başarı oranımızı artırmayı hedefledik.” dedi.

Kara, berber esnafının MYK belgesine sahip olma konusuna olumlu yaklaştığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Genel anlamda meslektaşlarımız bu uygulamadan memnun ve bu fırsat verildiği için de mutlular. Esnafımız sadece ustalık belgesine sahip olmak için bu sınava girmiyor. Ustalık belgesine sahip olup sınava giren esnafımız da var, çünkü bu sınav Avrupa’da geçerli olacak bir belgeyi de esnafımıza sunmuş oluyor.”

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da ulusal yeterlilik sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin önemine değinerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısının toplamda143'e çıktığını vurguladı ve ekledi:  "Mesleki yeterlilik ve  belgelendirme gibi süreçler nitelikli ve belgeli insan kaynağının oluşturulmasında büyük öneme sahip. Bu anlamda ANKESOB olarak Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın gayretli çalışmalarını takdirle karşıladığımızı ve işgücüne nitelik kazandıracak tüm faaliyetlerini desteklediğimizi belirtmek isterim."
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