CHP'li Vekil, Bakana Öyle Bir Şey Gösterdi ki, Hayrete Düşürdü!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanına gidip bir tutanak uzattı. Ordu'nun AK Partili Altınordu Belediyesi'nde gerçekleştirilen yolsuzlukların olduğunu iddia etti. Adıgüzel, Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kısa sürekli bir konuşma yaptı. Bu anların sonrasında ne konuşulduğu büyük merak konusu oldu.

CHP'li Adıgüzel, Meclis Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e elinde bulundurduğu tutanağı iletti ve Ordu'da yolsuzluk iddiaları üzerine meydana gelen olayları söyledi.

CHP'li Adıgüzel, Adalet Bakanı Gül'e, aslında kendisinin de bu konuda mağdurlar arasında yer aldığını söylerken, Süleyman Soylu'ya ise, gereğinin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soru yöneltti.

Ağır Yolsuzluk iddiası

Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temizlik ihalesinde ağır yolsuzluk iddialarının bulunduğunu ifade eden Adıgüzel, açık olarak yapılma zorunluluğunun bulunduğu bu ihalenin mükerrer bir şekilde teklif usulü gerçekleştirildiğini; ihaleyi alacak firmanın ise çöp kamyonlarının plakası, şase numarasına kadar noterde kayıt altında olduğunu ekledi.

Durumun yargıya taşındığını, mahkeme heyeti de şantiyeye gelip inceleme yaptıklarında görevlilerin mukavemet gösterdiğini; inceleme yapılması ve hukukun düzgün işlenmesine engel olunduğunu söyledi.

Bu durumun 9 Ekim 2019 tarihinde elinde bulundurduğu evrakla zapt altına alındığını ileten Adıgüzel, birazdan iletecek olduğu "olay olmaması için alandan ayrıldık" yazısının bulunduğu tuanağın dikkate alınmasını istedi..

Bir ihalenin temiz olması durumunda, hukukun işlemesine engel olunmayacağını belirten Adıgüzel, Adalet Bakanı Gül'ün adaletin temsilcisi olduğunu aktararak; burada kendisinin de mağdur edildiğini dile getirdi.

Ardından aynı cümleleri Soylu'ya da ileten Adıgüzel, Altınordu Belediyesi'nin ihale mevzuatına ve hukukun üstünlüğüne uymaması konusunda gerekli işlemlerin yapılıp yapılmayacağını sordu.

İşte o tutanak...