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İzmir'de Tüyler Ürperten Olay: Gelen Banliyö Treninin Önüne Atlayıp, Parçalandı!

İzmir Karşıyaka ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Henüz kimlik tespiti gerçekleştirilemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği esnada kendini raylara bıraktı ve feci şekilde hayatını kaybetti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Dün sabah saatlerinde Nergiz isimli İzmir'de yer alan İzban Durağı'na gelen kimlik tespiti henüz gerçekleştirilmeyen ve bilgi verilmeyen bir erkek, banliyo treni durağa yaklaştığı esnada kendini raylara bıraktı.

Durakta bulunanlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirdiler. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde raylara atlayan kişinin parçalanıp, ezilmesi sonucunda tüyler ürperten bir şekilde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üzerinde herhangi bir intihar notu ya da kimlik bulunmayan şahsın cansız bedeni, savcının da yaptığı incelemelerin sonunda İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzban seferleri, meydana gelen bu intihar olayı sebebiyle uzun süre boyunca askıya alındı.

Poli sekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, aynı durakta 5.intihar vakası yaşandığı ortaya çıktı. Geçen ay 20 yaşında olan Dilan E. isimli bir üniversite öğrencisi de Nergiz İzban Durağı'nda aynı şekilde intihar etmişti.

20 Yaşındaki Dilan'da Raylara Atlamıştı

İzmir Karşıyaka ilçesinde Dilan E. isimli 20 yaşındaki genç kız da Nergiz İzban durağında aynı şekilde banliyö treninin önüne atlayarak hayatını kaybetmişti.

Dilan E.'nin yaşanan olay öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden "Hoşça kalın, gidiyorum ben" paylaşımı yaptığı fark edildi. Söz konusu olay da 26 Kasım 2019 tarihinde 17.00 civarında meydana geldi. 

Nergiz İzban durağında yaşanan bu olayda, Ege Üniversitesi'nde eğitim gören Didem E., yapılan iddialara göre, banliyö treni durağa girmeden 15 - 20 saniye önce kendini raylar üzerine bıraktı.

Didem E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler hemen ekiplere haber verdi. Gelen ekipler, Didem E.'nin tren altında ezilerek feci şekilde hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Savcının gelip yaptığı incelemeler sonrasında genç kızın cansız bedeni de İzmir Adli Tıp morguna kaldırılmıştı.

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