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Yüz güldüren Bebek: "Hoş Geldin"

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecine yönelik eğitim-sağlık desteği ve bebek ile ailenin izlenmesini amaçlayan Hoş Geldin Bebek uygulaması kapsamında bu yıl 1052 bebek ziyaret edildi.
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YÜZ GÜLDÜREN BEBEK HOŞ GELDİN

ÇANKAYA BELEDIYESI YENI DOĞAN BEBEKLERE YÖNELIK HOŞ GELDIN BEBEK UYGULAMASINDA 2019 YILI BAŞINDAN BU YANA 1052 BEBEĞI ZIYARET ETTI. BELEDIYENIN AILE SAĞLIĞI VE HIZMETLERI BIRIMI EKIPLERI 982 AILEYE DE ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI HAKKINDA BILGI VERDI.

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecine yönelik eğitim- sağlık desteği ve bebek ile ailenin izlenmesini amaçlayan Hoş Geldin Bebek uygulaması kapsamında bu yıl 1052 bebek ziyaret edildi. 3-6 aylık bebek ihtiyaçlarının bulunduğu organik bebek setinin armağan edildiği ziyaretlerde belediyenin sağlık ekipleri bebek bakımı konusunda 982 aileye bilgi verdi. Çankayada ikamet şartının gerektiği Hoş Geldin Bebek uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar Belediyenin 458 89 00/1167 numaralı telefonundan başvuru yapabiliyor.

İNSANIMIZI DOĞDUĞU İLK GÜNDEN İTİBAREN ÖNEMSİYORUZ

Ebeveynlere bebek bakımı sağlık durumları karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin hemşirelerin genel bilgilendirme yaptıkları ve ihtiyaç kapsamında sağlık durumu takibinin yapıldığı uygulamada hediye edilen set de organik ürünlerden oluşuyor. Çankayada ikamet eden her vatandaşın bu hizmetten yararlanabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Belediyecilik insan için bir kentte yaşayan her canlı için hizmet demektir. İnsan odaklı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği insanımızı mutlu edecek hizmetler veriyoruz. Çankayalı bebeklerimizi de doğdukları ilk günden itibaren önemsiyor ve naçizane bir hediye seti ile Hoş Geldin Bebek diyerek karşılıyoruz şeklinde konuştu.

ORGANİK KUMAŞTAN BEBEK SETİ

Bebek cildi hassasiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 11 parçadan oluşan hediye seti yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik battaniye zıbın üstü iç zıbın bere zıbın altı badi atlet mendil önlük eldiven bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.  Sağlık ekipleri başvuran aileyi ziyaret ediyor ve anne-bebeğin ihtiyaçları konusunda bilgilendirme de yapıyor.

Bebek setinden edinmek isteyenlerin Çankayada ikamet koşulunun bulunduğu hizmetten yararlanmak için 0 312 458 89 00/1167 numaralı telefonu arayarak talepte bulunmaları yeterli oluyor.

Dün 22:59 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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