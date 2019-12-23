Zor maçların takımı Mamak

Hakem kararları maça damga vurdu

Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta açılış maçında Anadolu Basket Takımı’na konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 93-81 galip ayrıldı. TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan maça yine hakem kararları damga vurdu. İkinci ve üçüncü çeyrekte yabancı oyuncularının oyundan atılmasına rağmen Yeşil-Beyazlılar sahadan galip ayrılarak önemli bir maçı daha geride bıraktı.

İlk yarı skor dengesi bozulmadı

Karşılaşmaya iki takımda sert başladı. Skorun sürekli el değiştirdiği ilk periyot Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın 25-23 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte hücum ribaundlarında Anadolu Basket Takımı üstünlüğü eline alsa da sayı bulmakta zorlandı. Çeyreğin bitimine 4 dakika kala Yeşil-Beyazlılardan Nwogbo aldığı teknik faule itirazı sonucu diskalifiye edildi. Mücadele ve çekişmenin kalan dakikalarda sürdüğü çeyrek 49-48 Anadolu Basket üstünlüğüyle tamamlandı.

Faul yapılan oyuncu diskalifiye oldu

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Sertlik dozunun daha da yükseldiği karşılaşmada ilk iki dakika iki ekip de skor kaydedemedi. Yeşil-Beyazlılar skor suskunluğunu bozarak öne geçen taraf oldu. Ancak sert geçen karşılaşmada periyodun bitimine 3 dakika kala, kendisine yapılan faul sonrası hakemin verdiği kararı yeterli bulmayan Ricky Tarrant, itirazları sonucu haksız bir şekilde direkt diskalifiye edildi ve Yeşil-Beyazlılar yabancısız kaldı. Ancak Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu periyodu da 67-64 önde tamamlamayı başardı. Son çeyreğe 10-1 seri ile başlayan Yeşil-Beyazlılar kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. Kalan dakikalarda Anadolu Basket karşısında zorlanmadan farklı üstünlüğü koruyan Mamak Basketbol Takımı karşılaşmadan 93-81 galibiyetle ayrıldı.