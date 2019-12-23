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Kahramankazan'da engelleri aşan kutlama

Kahramankazan Belediyesi’nce engelli bireylere yönelik düzenlenen Yerli Malı Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu.

Elif Duman
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“Burada engel yok” dedirttiler

Kahramankazan Belediyesi’nce engelli bireylere yönelik düzenlenen Yerli Malı Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu. Engelli bireylerce yapılan birbirinden lezzetli yemek ve tatlılar davetlilere ikram edilirken, Ankara oyun havaları sergiledikleri figürler büyük alkış aldı.  

Engelli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen program renkli anlara sahne oldu. Programda merkezin kursiyerleri tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yemek ve tatlılar davetlilerden tam not aldı. Engelli bireyler tarafından yapılan resim ve el emeği göz nuru ürünler de program kapsamında sergilendi. Engelli bireylerden oluşan folklor ekibinin Ankara oyun havaları eşliğinde sergilediği gösteri de izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda engelli bireylerin azim ve coşkuları “Burada engel yok” dedirtti. Program sonunda etkinliğe katkı sunan engelli bireylere sertifika verildi.

Engelleri hep birlikte aşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çalışmalarını katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde yürüttüklerini ve engelli bireylerin de bunun en önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ilçedeki engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması ve hayata kazandırılmaları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Oğuz, “Burada yapılan etkinlikler, kurslar ve aktiviteler oldukça faydalı. Merkezimiz ilçemizde engelli bireylerimizin ve ailelerinin ikinci evi olmuş durumda. Bunun yanı sıra tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi.
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Bugün 09:48 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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