Keçiören 'Sosyal Meydana' indi

BAŞKAN ALTINOK: SOSYAL MEDYAYI FAYDALI İŞLERDE KULLANALIM

Keçiören Belediyesi ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sanat, spor, edebiyat ve kültürel etkinlikler olmadan ülkelerin ve milletlerin kalkınması mümkün değildir. Devletlerin büyüklüğü sanatı, kültürel zenginlikleri ve sportif başarıları ile doğru orantılıdır. Sosyal medyayı faydalı işlerde kullanalım ama bir taraftan da kendimizi mutlaka yetiştirelim” dedi.

Keçiören Belediyesi ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesine Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sporcu gençler ve aileler katıldı.

Proje kapsamında spor gösterileri, spor turnuvaları, spor tanıtım stantları, gençlik merkezi stantları, gençlik merkezi faaliyetleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı proje tanıtımları yapılırken çeşitli müzik grupları sahne alarak mini bir konser şöleni yaşandı.

“SOSYAL MEDYA YEMEK YEMEYİ UNUTTURUYOR”

Çeşitli spor dallarından gösterilerin sunulduğu stantları Bakan Kasapoğlu ile birlikte tek tek gezen Başkan Altınok, daha sonra meydandaki katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu etkinliğin anlamı ve önemi çok fazladır. Yeni nesille birlikte 60-70 yaşlarındaki vatandaşlarımız da artık sosyal medyaya büyük ilgi duyuyor” dedi.

Sosyal medyanın toplumsal hayata ilişkin olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak için ele ele vererek sosyal alanların çoğaltılması gerektiğini söyleyen Başkan Altınok, başından geçen birkaç anekdotu ise şöyle anlattı:

“Bir gün bir köyümüzün muhtarıyla karşılaştım. Elinde telefon ve sosyal medya ile iç içe. Gidip gezmesini ve köyün işlerine bakmasını söylediğimde, köyün işlerine sosyal medyadan baktığını söyledi. Bir gün de 12 kişilik arkadaş gurubu restorana oturmuşlar, saydım ve hepsinin ellerinde telefon var. Dikkat ettim, kimi zaman yemek yemeyi dahi unuttular. Bir başka şekilde karı koca yemeğe gidiyor, ellerinde telefon, yanlarında çocukları ve hiç konuşmuyorlar. Eğer akıllarına gelirse arada çocuklarını kontrol ediyorlar. Yani kimileri için sosyal medya hastalık haline gelmiş. Biz de diyoruz ki; aktivite, hareket, sokak ve sosyal hayat oldukça önemli. Gelin hep birlikte bu bağımlılıkları yenelim.”

“DÜNYANIN EN GÜZEL İŞİ ÇOCUK, GENÇ VE YAŞLILARLA OLMAK”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda Bakan Kasapoğlu’na teşekkürlerini ileterek, “Bugün birçok program olmasına rağmen, gençlere ve çocuklara dokunarak bizlere eşlik eden bakanımızın teşriflerinden büyük memnuniyet ve bahtiyarlık duyduk. Dünyanın en güzel işi çocuk, genç ve yaşlılarla birlikte olmaktır. Bu milyonlarca, milyarlarca gönül demektir. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin gelecekleridir. En önemli hazinemiz, en önemli değerlerimizdirler.”

BAKAN KASAPOĞLU: HİÇBİR ŞEYİN ESİRİ OLMAYALIM

Bakan Kasapoğlu da Keçiören’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gerek teknoloji gerek internet gerekse sosyal medyanın hayatımızda sağladığı kolaylıklar var. Bu imkânları değerlendirmemiz lazım. Ama hiçbir şeyin esiri olmadığımız gibi bunlarında esiri olmamalıyız. Onlar bizi değil biz onları kullanacağız. Bu nedenle “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi halkımızın ve çocuklarımızın rağbet gösterdiği bir projedir” dedi.

“İNSANLARIMIZI HAREKETLİ KILACAĞIZ”

Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Yerel yönetimlerimiz ve aileler çok önemli; ailelere teşekkür ediyorum, ellerinden tutup çocuklarıyla gelmişler. Ben de oğlumla geldim. Bu tür etkinlikleri daha çok yapmalıyız. Devam eden çok sayıda projemiz var. Başkanımızla konuşacağız. İmkânları iyi kullanacağız. İnsanlarımızı hareketli kılmaya yönelik çalışmalarımızı birlikte gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız."​