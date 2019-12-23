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KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması

Ücretsiz göz taraması hizmeti kapsamında Keçiören Belediyesi ile Dünya Göz Hastanesi işbirliğinde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursu kursiyerlerine göz muayenesi yapıldı.

Elif Duman
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Ücretsiz göz taraması hizmeti kapsamında Keçiören Belediyesi ile Dünya Göz Hastanesi işbirliğinde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (KEÇMEK) kursiyerlerine göz muayenesi yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak adına yaptığımız çalışmalardan biri de göz taraması ve göz sağlığının korunması konusudur. Bu tür hizmetler sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir” dedi.

TEDAVİ İÇİN HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİLER

Özel tarama cihazlarıyla göz doktorları tarafından detaylı göz muayenesinden geçirilen KEÇMEK kursiyerlerinden göz bozukluğu ve derecesi tespit edilenlerden kimilerine çeşitli tedavi önerileri sunulurken, kimileri de muayene edilmek üzere hastanelere yönlendirildiler. 

“RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİMİZİ AKSATMAMALIYIZ”

Vatandaşlara yönelik göz taramasının başlatılması için çeşitli girişimlerde bulunan Başkan Altınok, vücudun en önemli ve en hassas uzuvlarından birinin göz olduğunu hatırlatarak, “Toplum sağlığının önemli bir bölümünü teşkil eden göz sağlığı konusunda taramalarımızı eğitim kurumlarımızda başlattık. Pek çok vatandaşımızın ortak sorunu olan göz hastalıkları problemi yaşam kalitesini hayli düşürüyor. Bizler de çeşitli sağlık kurumlarımızla işbirliği yaparak bu probleme bir nebze olsun çözüm üretmeye çalışıyoruz. İnşallah yıl boyunca bu taramaları devam ettireceğiz. Sağlıklı bir toplum inşa etmek istiyorsak erken teşhis konusunda duyarlı olmalı ve rutin sağlık kontrollerimizi aksatmamalıyız” diye konuştu.
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Bugün 10:33 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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