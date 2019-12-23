349 Çocuk Tecavüze Uğradı: Kan Donduran Pedofili Olayı!

Fransa tarihinde gelmiş geçmiş en büyük pedofili vakasının baş sanığı cerrah Joel Le Scouarnec, 4 farklı çocuğa tecavüzde bulunduğu suçlamasıyla Mart ayında hakim karşısına çıkacak ve ifade verecek. Cerrahın hakkında bulunan suçları 30 yıl süreyle görev yaptığı Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği ve toplam olarak 349 çocuğun tecavüz mağduru olduğu düşünülüyor.

En Az 349 Çocuk...

Soruşturmayı yürütmekte olan olayın savcısı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa'nın hem orta, hem de batı kesimlerinde görev yapmış olan Joel Le Scouarnec'in en az 349 farklı çocuğa tecavüzde bulunduğunu düşündüklerini açıkladı.

Cerrah olduğu öğrenilen pedofili sapığın, günlüklerine el koyulduğunu aktaran yetkililer, bu günlüklerde 349 çocuğun ismini gördüklerini ve çocuklarla ilgili bir çok tecavüz vakasının yazıldığını aktardı.

229 Kişinin İfadesi Alındı

Günlükte isim bilgisinin yer verildiği çocuklara ulaşmayı başaran polis ekipleri, 229 farklı kişinin ifadesini aldı. Söz konusu kişilerden 197 tanesinin sapıktan şikayetçi olmasıyla birlikte şahıs hakkında açılan davanın kapsamı genişletildi. Cerrahın avukatları, günlükte yazanların fantezi olduğunu ve gerçekleşmediğini savundular.

Zaman Aşımı Sebebiyle Çoğu Suçtan Yargılanamayacak

Cerrahlıktan emekli olan ve şuanda 68 yaşında lan sapık şahıs, 4 farklı çocuğa istismar ve tecavüz suçlamasıyla 13 - 17 Mart 2020 tarihleri arasında yargılanacak. En az 20 yıl hapis cezası verileceği ifade edilirken, birçok suçtan zaman aşımı sebebiyle Fransa yargılama sistemi gereğince yargılanamayacağı ortaya çıktı.

Joel Le Scournec'in, bundan 14 yıl önce 2005 yılı içerisinde çocuk pornografisi içeriği barındırdığı ve bundan dolayı 4 aylık ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı.

Fransa'nın gelmiş geçmiş en büyük pedofili vakası, tüm Dünya basınında geniş yankı uyandırırken, şahsın zaman aşımı sebebiyle yalnızca 4 tecavüz davasıyla yargılanmasının yanlış olduğu, olayın "çocuk tecavüzü" olduğu bildirildi.