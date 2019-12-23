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Mansur Yavaş, Hakkındaki Suçlamalarla İlgili Harekete Geçti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında ortaya atılan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Eski CHP'li Sinan Aygün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Yavaş,"Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" suçlarının işlendiğini ileri sürdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Ankara Milletvekili olan Sinan Aygün arasında hızla devam etmekte olan "rüşvet" tartışması büyük gündem oluşturmuş durumda.

Mansur Yavaş, Aygün'ü konu alarak savcılığa Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek"suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

"Yetim Hakkı"

Savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından açıklama yapıldı. Habere konu olan suç duyurusunun; Ankara 5. İdari Dava Dairesi'nin 11 Nisan 2019 tarihli 2019 / 385 sayılı kararın gereğinin ABB tarafından yetine getirilmesiyle ilgili olarak hareket etmesinin bir suçmuş gibi kamuoyuna yansıtılmak istendiğini söylendi. 

Söz konusu kararla, Mimarlar Odası'nca Togo Kulelerinde kat ve yoğunlukta artış meydana gelen 2016 yılındaki imar değişikliğiin iptaline karr verildi. Kararda özetle, Togo Kuleleri için sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik etiği ve ilkelerine tamamen aykırı olduğu tespit edilmiş ve imar değişikliği bu nedenden dolayı iptal edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme tarafından verilen kararı yerine getirmek dışında farklı bir yetkisi olmadığı, gerek Anaysa, gerek kanunlar, gerekse kamu yararıyla birlikte mahkeme kararının yerine getirilmesinin mecburi olduğu aktarıldı. Haksız menfaat ve imar rantı hırsı ile birlikte başlatılan söz konusu algı operasyonuna rağmen, mahkeme kararını uygulayıp.; kendilerine emanet edilen "yetim hakkını" koruma noktasında 1 saniye dahi tereddüt etmeyeceklerini açıkladılar.

Melih Gökçek İddiası

Söz konusu olayın; bundan 1 hafta önce Melih Gökçek dönemiyle ilgili FETÖ'ye yapılan parsel satışlarıyla ilgili imar değişikliklerinin ABB meclisi tarafından incelenme kararının ardından ortaya çıkmasının; kamuoyunda yaratılmak istenilen bir organize algı operasyonu olduğunun en net kanıtı olduğu da belirtildi.

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