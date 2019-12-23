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Başkan Oğuz: ''Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz''

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, 2020’ye sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı.

Elif Duman
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Zabıtada yılbaşı teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, 2020’ye sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Denetimlerimizi vatandaşlarımızın yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla yapıyoruz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala özellikle alkol ve tütün satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere ilçe genelinde denetimler yapıyor. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orjinalliği başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor.

Halkımızın sağlığı önceliğimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, zabıta ekiplerinin denetimlerinin de vatandaşların yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla yapıldığını söyledi. Oğuz, şöyle konuştu:

“Yılbaşı dolayısıyla bazı işyerlerinin denetimi özel bir önem taşıyor. Denetimlerdeki amacımız yılbaşı dolayısıyla vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”
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Bugün 11:37 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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