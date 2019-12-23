“Kırmızı Kış Festivali”nde Evrencan Gündüz rüzgarı

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve Başkentin ilk kış festivalini hayata geçiren ANKAmall, bu hafta sonu da genç müzisyen Evrencan Gündüz’ü hayranlarıyla buluşturdu. Soğuk kış günlerini birbirinden renkli etkinliklerle ısıtan Kırmızı Kış Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı, en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Aralıksız müzik ve eğlence ANKAmall’da

Eğlenceli kış aktivitelerini müzik ziyafeti ile renklendiren Kırmızı Kış Festivali, Aralık ayı boyunca ünlü isimleri hayranları ile buluşturmaya devam edecek. Her çarşamba DJ performanslarının gerçekleştiği festivalde 27 Aralık’ta Oğuzhan Uğur sevenleri ile bir araya gelecek. Festival, 29 Aralık Pazar günü ise Hey Douglas’ı ağırlayacak.

7’den 70’e herkes için eğlence 9 Şubat’a kadar devam edecek

ANKAmall açık alanda yer alan Ankara’nın ilk açık hava buz pisti ve kızak rampası ile kışın keyfini doyasıya yaşayan ziyaretçiler, alanda bulunan lunapark oyuncakları ile de keyifli vakit geçiriyor. Gün boyu DJ performanslarının, dans gösterilerinin ve çocuklara özel çeşitli faaliyetlerin gerçekleştiği Kırmızı Kış Festivali’nde ziyaretçiler unutulmaz bir kış yaşıyor. Köfteden hamburgere, sucuk ekmekten kestaneye kadar sokak lezzetinin yanı sıra çeşitli hediyelik eşyaların da satıldığı mini ahşap evler ziyaretçilere şölen tadında bir festival havası yaşatıyor.

Başkentlilerin yeni eğlence merkezi olan Kırmızı Kış Festivali, birbirinden farklı aktiviteleriyle 7’den 70’e herkese kışın en eğlenceli halini sunmaya devam edecek. 9 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde, ünlü isimlerin konserleri de sürecek.