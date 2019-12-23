Binlerce Çankayalı binlerce kitapla buluştu

Çankaya Belediyesinin, Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlediği Çankaya 2. Kitap Buluşması sona erdi. 13 bin 310 Başkentli Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen fuarda binlerce kitapla buluştu.



Çankaya Belediyesinin, Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlediği Çankaya 2. Kitap Buluşması sona erdi. 13 - 22 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 13 bin 310 kitapsever binlerce kitapla buluştu. Çankaya’nın tek kitap fuarı bu yıl da 50 yayınevi ve binlerce kitaba ev sahipliği yapmasının yanı sıra yazarları da söyleşi ve imza günleriyle Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Yayınevlerinin stant kirası okurların ise giriş ücreti ödemedikleri Çankaya Kitap Günleri’nin bu yılki teması “Hadi Buluşalım" oldu. Giderek daha çok ticarileşen kitap fuarlarının yerine okurla yazarın, yayıncıyla yazar adaylarının yüz yüze buluşmalarını ve tanışmalarını amaçlayan fuara Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi



PANELLER VE İMZA GÜNLERİ

10 gün süren Çankaya Kitap Günleri boyunca şiirden romana, edebiyat kuramından felsefeye, kadından siyasete geniş bir yelpazeye yayılan 34 panel ve söyleşi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentlilerle buluştu. Bu yıl fuarın "onur yazarı" Latife Tekin olurken; Tekin 14 Aralık günü “Kuşaktan Kuşağa Edebiyat” paneli ve imza günüyle Çankayalılarla bir araya geldi. Tekin'e panel ve imza gününde Gürsel Korat, Pelin Buzluk, Melike Uzun ve Fadime Uslu gibi günümüz edebiyatının önemli isimleri eşlik etti.



EDEBİYAT MEKTUPLARI SERGİSİ

Çankaya Kitap Günleri, bu yıl şiire ve şiir kitabı yayıncılığına da geniş bir yer ayırdı. Küçük İskender şiiri üzerine bir panel, Mustafa Irgat ve Ahmet Güntan şiirleri üzerine ise iki söyleşinin yer aldığı fuar bir de mektup sergisine ev sahipliği yaptı. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerimizin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergilendiği etkinlik, fuar boyunca binlerce edebiyatseverleri konuk etti.

ÇOCUKLARLAR KİTAP DÜNYASINDA

2. Çankaya Kitap Buluşması'nın asıl konukları ise Başkentli çocuklar oldu. Kitap Günleri haftasında 7- 12 yaş grubu çocuklara yönelik edebiyat, felsefe, sanat üzerine 7 ayrı atölye düzenlenirken; 2 binden fazla öğrenci atölyelerde edebiyatla buluştu. Çankaya Belediyesi, bu atölye ve etkinlikler için öğrencilerin okullarından ücretsiz ulaşımını da sağladı.