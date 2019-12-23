Türk Soydaşlar Etimesgut’tta buluştu

Programa Etimesgut’ta ikamet eden ve belediyenin büyük yaşam desteği sağladığı 500’ü aşkın Türkmen ve Ahıska Türkü aile katıldı.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Türkmen çocuklar, düzenlenen ödüllü yarışmalarla gönüllerince eğlendiler. Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte yarışmalara katılarak büyük sevinç ve heyecan yaşadılar. Yüzleri boyanan ve çeşitli hediyeler verilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Programda seymen ekibi ve kukla gösterilerinin yanı sıra konser de yer aldı. Sahneye çıkan soydaşlar, bol bol oynadılar.

Türkmen ve Ahıska Türkü aileler Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in kendilerine kucak açtığını, belediyenin aşevi, giyim, eşya gibi yardımlarından yararlandıklarını belirterek, Başkan Demirel’e kendilerini verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.