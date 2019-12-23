4 Yaşındaki Bebeğe Korkunç Saldırı! Pompalı Tüfekle...

29 Kasım 2019 tarihinde akşam saatlerinde 20.00 civarında Mersin, Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde yaşanan korkunç olay 4 yaşındaki Berra’nın kabusu oldu. Tarsus Belediyesi’nde evrak kayıt personeli olarak çalışmakta olan Nevzat Köse isimli şahıs, kızı Berra ile birlikte marketten alışveriş yapıp döndükleri esnada, yürürken yanlarına yaklaşan motosikletten iki kişinin av tüfekleriyle saldırısına uğradılar.

Saldırganlar kaçtıkları esnada, baba ve 4 yaşındaki minik bebek vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalar sebebiyle kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Nevzat Köse ve kızı hemen hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından korkunç şekilde yaralanan küçük kız ile sırtı ve dizinden yaralanan baba Nevzat Köse ameliyata alındı.

200 Farklı Kamera İnceleme Altına Alındı

Olay sonrasında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölge üzerine yer alan 200 farklı güvenlik kamerasını teker teker inceledi. Bir petrol istasyonuna girerek yakıt doldurduğu teşhis edilen şüphelilerden Ünal Murat Ç. Ve Ahmet Duran K., polis ekiplerince teşhis edildi.

Silahlı ateşlediği iddia edilen Ünal Murat Ç. Ve motosikletin sürücüsü olan Ahmet Duran K., düzenlenen operasyon sonucunda yaka paça yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ifadede, Nevzat Köse ile trafikte kavga ettiklerini, olayın bu sebepten yaşandığını aktardılar. Şüpheliler, olayın sonrasında ise motosikleti sulama kanalına attıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Yaşındaki Bebeğe 100 Saçma İsabet Etti

Vücuduna toplam olarak 100 tane saçma isabet eden minik bebek, olayın psikolojisinden kurtulamadı. Hala vücudunda çok sayıda saçma bulunan minik kızın oldukça zor süreçlerden geçtiğini anlatan acılı baba şahısları tanımadığını ve trafikte hiçbir şekilde kavgasının da olmadığını anlattı.