Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 22:19 TSİ- Gündem G: Dün 22:21 TSİ

Ceren Özdemir'in Katili Cinayete Kılıf Uydurmaya Çalışıyor! Yeni Detay...

Ordu'da üniversite eğitimi görmekte olan henüz 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katili olan Özgür Arduç isimli psikopatın ifadesinde, çocukluğunda 2 kez tecavüze uğradığını, ondan sonra her insana kötülük yapma arzusu yaşadığını, insanlardan nefret ettiğini söyledi. Her türlü kötülükte parmağı olduğunu ifade eden Arduç'un adli tıpa sevkine karar verildi. Duruşmanın ise 20 Ocak 2020 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Ordu Altnordu ilçesinde Üniversite'de eğitim görmekte olan Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak canice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Özgür Arduç'un "canavarca hisle kasten öldürme" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu duruşmaya, 20 yaşında olan talihsiz Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, annesi Güfer Özdemir, ablası Gzem Özdemir ve yakınları katıldı. Bunların yanı sıra sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, çok sayıda ilden gelen baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri davadaki yerini aldı. Duruşmayı izleyenlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer oldu.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Bu esnada adliye önünde çok geniş güvenlik önlemleri alınırken, hemen hemen her ajans ve kanalın basın mensubu da duruşmaya katılım gerçekleştirdi.

Ordu ve çevre şehirlerden katılım gerçekleştiren kadın platformlarının üyeleri, adliye önünde bu esnada basın açıklaması yaparak , ellerinde Ceren Özdemir'in olduğu dövizleri havaya kaldırdılar. 

Tüyler Ürperten İfade

Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır diyerek kan donduran bir ifade altına imza atan katil zanlısı Arduç, Ceren'i olay gecesi tesadüf eseri gördüğünü, kendisine göz attığında güzel olmasından ve kendisinin ona sahip olabilecek hiçbir şekilde ne maddi durum, ne de sosyal konum olmamasından kaynaklı olarak; belki de göz göze geldiklerinde bakışından dolayı aşırı sinirlendiği için kendisini öldürmeye karar verdiğini söyledi.

Kendisini takip ettiği esnada çantasını da öldürdükten sonra alıp sahip olabileceğini düşündüğünü belirten katil Arduç, cinayete kılıf bulabilmek adına kendini hasta gibi gösteriyor. 2 kez tecavüze uğradığını ve bundan sonra insanlara her türlü kötülükte bulunmak istediğini ve insanlardan nefret ettiğini aktardı.

Her türlü kötülüğü yaptığını açıklayan Arduç, kedi öldürdüğünü, kalbini çıkardığını; köpeklere saldırdığını anlattı. Akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden şahıs, 2 dakika çok iyi, 19 - 20 dakika oldukça kötü olduğunu anlattı. Ceren Özdemir'i önceden tanımadığını ve tesadüf eseri karşılaşıp "gözüne kestirdiğini" açıklayan katil zanlısı, evinin önüne kadar giderek takip ettiğini ve Cereni burada öldürdüğünü aktardı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yargılandığoı dava 20 Ocak 2020'de görülecek. 

Dün 22:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
Öz Babası 5 Yaşındaki Kızına Cinsel İstismarda Bulundu! Anne Şikayetçi Olmadı mask
Öz Babası 5 Yaşındaki Kızına Cinsel İstismarda Bulundu! Anne Şikayetçi Olmadı
Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay! Telle Nefesini Kesip... mask
Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay! Telle Nefesini Kesip...
Mansur Yavaş Twitter'da Gündem Oldu! mask
Mansur Yavaş Twitter'da Gündem Oldu!
İnsanlıktan Utandıran Olay! İntihar Eden Şahsı Yol Kenarına Attılar! mask
İnsanlıktan Utandıran Olay! İntihar Eden Şahsı Yol Kenarına Attılar!
Henüz 4 Yaşında! 5.Kattan Aşağıya... mask
Henüz 4 Yaşında! 5.Kattan Aşağıya...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak” mask
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak”

GALERİ

OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL