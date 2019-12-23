Ceren Özdemir'in Katili Cinayete Kılıf Uydurmaya Çalışıyor! Yeni Detay...

Ordu Altnordu ilçesinde Üniversite'de eğitim görmekte olan Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak canice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Özgür Arduç'un "canavarca hisle kasten öldürme" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu duruşmaya, 20 yaşında olan talihsiz Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, annesi Güfer Özdemir, ablası Gzem Özdemir ve yakınları katıldı. Bunların yanı sıra sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, çok sayıda ilden gelen baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri davadaki yerini aldı. Duruşmayı izleyenlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer oldu.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Bu esnada adliye önünde çok geniş güvenlik önlemleri alınırken, hemen hemen her ajans ve kanalın basın mensubu da duruşmaya katılım gerçekleştirdi.

Ordu ve çevre şehirlerden katılım gerçekleştiren kadın platformlarının üyeleri, adliye önünde bu esnada basın açıklaması yaparak , ellerinde Ceren Özdemir'in olduğu dövizleri havaya kaldırdılar.

Tüyler Ürperten İfade

Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır diyerek kan donduran bir ifade altına imza atan katil zanlısı Arduç, Ceren'i olay gecesi tesadüf eseri gördüğünü, kendisine göz attığında güzel olmasından ve kendisinin ona sahip olabilecek hiçbir şekilde ne maddi durum, ne de sosyal konum olmamasından kaynaklı olarak; belki de göz göze geldiklerinde bakışından dolayı aşırı sinirlendiği için kendisini öldürmeye karar verdiğini söyledi.

Kendisini takip ettiği esnada çantasını da öldürdükten sonra alıp sahip olabileceğini düşündüğünü belirten katil Arduç, cinayete kılıf bulabilmek adına kendini hasta gibi gösteriyor. 2 kez tecavüze uğradığını ve bundan sonra insanlara her türlü kötülükte bulunmak istediğini ve insanlardan nefret ettiğini aktardı.

Her türlü kötülüğü yaptığını açıklayan Arduç, kedi öldürdüğünü, kalbini çıkardığını; köpeklere saldırdığını anlattı. Akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden şahıs, 2 dakika çok iyi, 19 - 20 dakika oldukça kötü olduğunu anlattı. Ceren Özdemir'i önceden tanımadığını ve tesadüf eseri karşılaşıp "gözüne kestirdiğini" açıklayan katil zanlısı, evinin önüne kadar giderek takip ettiğini ve Cereni burada öldürdüğünü aktardı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yargılandığoı dava 20 Ocak 2020'de görülecek.