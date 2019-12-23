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Davutoğu ve Babacan Ne Kadar Oy Alacak? Açıklandı

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, hem siyasi hem de sosyolojik ortamın yeni partiler için asla uygun olmadığının altını çizerek, Türkiye’de siyasetin makas değiştireceği bir boyutta olmadığını sözlerine ekleyerek, Babacan ve Davutoğlu’nun maksimum 1-2 puan aralığında oy alabileceğini ifade etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Siyaset meydanının oldukça hareket kazandığı günümüzde, ünlü anket şirketi GENAR’ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, oldukça ses getirecek bir analiz yaptı.

Babacan ve Davutoğlu’nun Oy Oranı

Hem siyasi hem de sosyolojik ortamın güncel olarak yeni partiler için uygun olmadığının altını çizerek açıklamalarına başlayan Aktaş, Türkiye’de ana muhalefet partileri Erdoğan’dan Kurtulmak söyleminin dışına çıkmayarak herhangi bir yeni bir şey oluşturmadılar diyerek açıklamalarına devam etti.

AK Parti iç muhalefetinin de, Türkiye’deki ana muhalefeti kopyaladığını sözlerine ekleyen İhsan Aktaş, vatandaşın kendi geleceğine oy verdiğini, kimsenin hiçbir liderin güzel yüzüne, kaşına, gözüne, eline; uzununa, kısasına, yakışıklısına hayran olmadığını da vurgulayarak; şuanki sürece bakıldığında kendi fikrine göre Türkiye’de siyasetin henüz makas değiştirecek bir boyuta ulaşmadığını gördüğünü, bu kapsamda Babacan ve Davutoğlu’nun 1-2 puan oy alabileceğini söyledi.

10 Yıldır Değişmiyor

Şirket olarak altına imza attıkları araştırmaların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Aktaş, Türkiye’deki en büyük parti olan AK Parti’nin %40’lık oy oranına sahip olduğunu anlattı. Çok fazla araştırma firması tarafından yayınlandığını fakat ellerinde GENAR araştırmalarının verileri olduğunu söyledi. Her iki partinin toplamının Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyu koruduğunu söyleyen Aktaş, CHP’nin %26’lık, HDP’nin ise 10 yıldır değişmeyen %11 – 12 arasında gidip gelen oy oranı olduğunu, son olarak İYİ Parti’nin ise 7 – 8 puanlık oy oranının bulunduğunu aktardı.

Yeni kurulan partinin oyu nereden alacağını soran Aktaş, ittifak öncesinde oy puanı %50 iken AK Parti içerisinde %8 oranla esnek oy tabanının olduğunu, bugün bu duruma göz atıldığında bir partinin 15 yıl sonra iktidar olmayı iddia edebilir fakat bugünden yarına kadar hiçbirinin iktidar olma rüyasının olmadığını; şuanda hiçbir parti için böyle bir fırsat olmadığını sözlerine ekledi.

Dün 22:20 TSİ - Gündem

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