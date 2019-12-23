Mansur Yavaş Twitter'da Gündem Oldu!

Eski CHP Milletvekili, iş adamı ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine aynı partiye mensup olan 3 belediye meclis üyesiyle ilgili suç duyurusunda bulunması gündemi sarsmıştı. Eskişehir yolunda yer alan “Togo Kuleleri” adını verdiği kendine ait olan inşaatının 16 Aralık 2019 tarihinde mühürlenmesinin sonrasında bulunduğu suç duyurusunda Mansur Yavaş ve ekibinin kendinden rüşvet istediğini, vermeyince de inşaatının mühürlendiğini iletmişti.

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün, Mansur Yavaş’la ilgili olarak ortaya attığı iddiaların sonrasında, Dünya’nın en fazla gündem yaratılan sosyal medya sitesi olan Twitter’da Türkiye gündemi Mansur Yavaş oldu. Twitter’de Mansur Yavaş’a yorum yapan kullanıcılar "#mansuryavaşyalnızdeğildir" etiketini uzun süre gündemde tuttu. Onbinlerce kullanıcı, bu etiketle birlikte paylaşım yaparak Mansur Yavaş’a gündem oldu.

Olay Neydi?

CHP Eski Milletvekili ve ATO Eski Başkanı, İş Adamı Sinan Aygün, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve toplam da 3’ü CHP’den olmak üzere 8 belediye meclis üyesi hakkında, kendisinden 25 milyon TL’lik rüşvet istendiğini iddia ederek Akara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet dilekçesine göre bu rüşveti reddettiğinden dolayı Eskişehir Yolu’nda inşa çalışmaları devam eden TOGO Tower’a mühür vurulduğunu söyledi.