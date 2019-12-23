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Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay! Telle Nefesini Kesip...

Müge Anlı’da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay isimli cinayet kurbanı şahsın olayı; Zeynep Ergül’ün kızına telefonla bağlanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 3 yıldan beri kendinden haber alınamayan Elbay cinayetiyle ilgili olarak 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya yönelik kan donduran detaylar canlı yayında ortaya çıktı. Zeynep Ergül, şok eden iddialar altına imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Müge Anlı’da ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili gelişmeler, Türkiye’nin gündeminde uzun süre kalmıştı. Olayla ilgili kan donduran bir sıcak gelişme daha yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını arama amacıyla gelen Zeynep Ergül ile birlikte tüyler ürperten Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili meydana gelen son dakika gelişmeleri yeniden ortaya çıktı.

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 4 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan şahıslar arasında cinayetin en büyük şüphelisi olan Cahit Ergül’de yer aldı. Zeynep Ergül ise bu konudan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ergül, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Kadının avukatı Sultan Sinem Gök’te Ergül’le birlikte geldi.

Olaya dair detayları paylaşan Zeynep Ergül’ün eski eşinin ardından Müge Anlı; Zeynep Ergül’ün avukatına Ercan’ın şuan ne anlatmakta olduğunu sordu. Avukat Gök ise, Ercan’ın vermiş olduğu ifadede Mustafa isimli şahsın bağ evinde Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldüğünün bulunduğunu aktardı.

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Avukat Gök, Ercan’ın vermiş olduğu ifadede, şahsı gömdükleri yerden çıkararak tuz ruhu döktüklerini ve cesedi canice parçalayıp farklı yere gömdüklerinin de bulunduğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül’ün avukatı Gök, tek bir itirafçının Ercan olduğunu, diğerlerinin ise olayı kesinlikle reddettiğini söyledi.

Müge Anlı, Ercan tarafından verilen ifadenin; şahsı ilk olarak telle boğduklarını ardından ise bıçakladıkları yönünde olduğunu aktardı. Canlı yayında Zeynep Ergül’den bir kan donduran ifade daha eldi. Ergül tarafından yapılan iddiaya göre, cinayeti işleyenler arasında ablası Leyla’da yer alıyor.

Dün 22:26 TSİ - Gündem

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