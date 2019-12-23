Öz Babası 5 Yaşındaki Kızına Cinsel İstismarda Bulundu! Anne Şikayetçi Olmadı

Söz konusu olay 21 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Develi ilçesinde meydana geldi. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin D. İsimli şahıs, temizlik işlerine giderek ev ekonomisine katkıda bulunan F.D.’nin evde bulunmadığı bir anda 5 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun yaşadıklarını anlattığı annesi F.D.’nin şikayetiyle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin D. İsimli sapık baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapık baba Hüseyin D. İle ilgili olarak Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan alt sınırı 10, üst sınırı 30 yıl olan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Hüseyin D., davanın gerçekleştirilen ilk duruşmasında yaptığı savunmada hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, kendi evladı, can parçası olan kızına nasıl böyle bir şey yapabileceğini sordu. Böyle bir şeyin kesinlikle olamayacağını anlatan Hüseyin D., çocuğunun şahsi ihtiyaçlarını giderdiği ve altını temizlediğini; bundan dolayı suçlanmayı anlamadığını söyledi.

Pedadog eşliğinde ifadesi alınan henüz 5 yaşındaki küçük çocuk A.D. ise, babasıyla arasında ne olduğunu bilmediğini; polis ekiplerine şaka yaptığını, bu şakayı annesinin yapmasını istediğini söylediğini de sözlerine ekledi.

Anne Şikayetçi Olmadı

Anne F.D., kızını hiçbir şekilde yönlendirmediğinin altını çizerek, daha önce eşinin benzer bir dosya sebebiyle yargılanması olduğunu; temizlikten geldiğinde kızının kendisine olayları anlattığını, kendinin de bir anne olarak kızını koruma amacıyla eşinden şüphelendiğini ve dehşete düştüğünü söyledi. Şikayetçi olmadığını söyleyen anne, kızının dün dedesinde olduğunu söyleyerek bu şekilde ifade vermesini dedesi tarafının istemiş olabileceğini aktardı.

Mahkeme anne F.D.’nin eşinden şikayetçi olmadığını söylemesiyle birlikte mağdur A.D. isimli 5 yaşındaki çocuğa anneannesini kayyum olarak atadı. Tutuklu sanık Hüseyin D.’nin gelecek günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkarak ifade vereceği öğrenildi.