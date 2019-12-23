Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 22:27 TSİ- Gündem G: Dün 22:31 TSİ

Öz Babası 5 Yaşındaki Kızına Cinsel İstismarda Bulundu! Anne Şikayetçi Olmadı

Kayseri’de henüz 5 yaşında olan öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babanın davasında oldukça ilginç ve şok eden bir gelişme meydana geldi. Öz kızı, eşi tarafından istismar edilen anne; eşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti bunun üzerine anneanne A.A.’nın 5 yaşındaki çocuğun kayyumu olmasına karar verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Söz konusu olay 21 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Develi ilçesinde meydana geldi. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin D. İsimli şahıs, temizlik işlerine giderek ev ekonomisine katkıda bulunan F.D.’nin evde bulunmadığı bir anda 5 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun yaşadıklarını anlattığı annesi F.D.’nin şikayetiyle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin D. İsimli sapık baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapık baba Hüseyin D. İle ilgili olarak Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan alt sınırı 10, üst sınırı 30 yıl olan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Hüseyin D., davanın gerçekleştirilen ilk duruşmasında yaptığı savunmada hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, kendi evladı, can parçası olan kızına nasıl böyle bir şey yapabileceğini sordu. Böyle bir şeyin kesinlikle olamayacağını anlatan Hüseyin D., çocuğunun şahsi ihtiyaçlarını giderdiği ve altını temizlediğini; bundan dolayı suçlanmayı anlamadığını söyledi.

Pedadog eşliğinde ifadesi alınan henüz 5 yaşındaki küçük çocuk A.D. ise, babasıyla arasında ne olduğunu bilmediğini; polis ekiplerine şaka yaptığını, bu şakayı annesinin yapmasını istediğini söylediğini de sözlerine ekledi.

Anne Şikayetçi Olmadı

Anne F.D., kızını hiçbir şekilde yönlendirmediğinin altını çizerek, daha önce eşinin benzer bir dosya sebebiyle yargılanması olduğunu; temizlikten geldiğinde kızının kendisine olayları anlattığını, kendinin de bir anne olarak kızını koruma amacıyla eşinden şüphelendiğini ve dehşete düştüğünü söyledi. Şikayetçi olmadığını söyleyen anne, kızının dün dedesinde olduğunu söyleyerek bu şekilde ifade vermesini dedesi tarafının istemiş olabileceğini aktardı.

Mahkeme anne F.D.’nin eşinden şikayetçi olmadığını söylemesiyle birlikte mağdur A.D. isimli 5 yaşındaki çocuğa anneannesini kayyum olarak atadı. Tutuklu sanık Hüseyin D.’nin gelecek günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkarak ifade vereceği öğrenildi.

Dün 22:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
Öz Babası 5 Yaşındaki Kızına Cinsel İstismarda Bulundu! Anne Şikayetçi Olmadı mask
Öz Babası 5 Yaşındaki Kızına Cinsel İstismarda Bulundu! Anne Şikayetçi Olmadı
Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay! Telle Nefesini Kesip... mask
Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay! Telle Nefesini Kesip...
Mansur Yavaş Twitter'da Gündem Oldu! mask
Mansur Yavaş Twitter'da Gündem Oldu!
İnsanlıktan Utandıran Olay! İntihar Eden Şahsı Yol Kenarına Attılar! mask
İnsanlıktan Utandıran Olay! İntihar Eden Şahsı Yol Kenarına Attılar!
Henüz 4 Yaşında! 5.Kattan Aşağıya... mask
Henüz 4 Yaşında! 5.Kattan Aşağıya...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak” mask
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak”

GALERİ

OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL