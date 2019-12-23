Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobille ilgili olarak ilk paylaşım altına imza attı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Türkiye’nin otomobiliyle tanışmak için geri sayıma başladıklarını; bu geri sayım süresince saatler her gün 14.30’u gösterdiğinde yeni bir detay paylaşılacağının altı çizildi.

Yerli Otomobilin Farları

Yerli otomobille ilgili detayların her gün 14.30’da Twitter üzerinden paylaşılacağını açıklayan Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu bu kapsamda ilk olarak aracın yanan farlarının fotoğrafını paylaştı.

Cuma Günü Tanıtımı Yapılacak

Her türlü mekanik ve tasarımsal dokunuşları tamamlanan yerli otomobil sonunda Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan katılımla birlikte 27 Aralık 2019 Cuma günü tanıtılacak. Otomobilin direksiyonuna geçecek ilk ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olması bekleniyor.

Pininfarina K350 İle Far Benzerliği

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu, bundan sonra 27 Aralık’ta yapılacak tanıtıma kadar her gün farklı bir detay paylaşımı yapacak. Bunun için yeni bir Twitter hesabı açan şirkete @togg2022 kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.

Hesaptan şirketin kuruluşunun öncüsü olan 5 babayiğit olarak bilinen Turkcell, Zorlu, Kıraça ve Anadolu Grubu’nun resmi Twitter hesapları da takip altına alındı.

Tüm bunların yanı sıra yerli otomobilin Pininfarina’ya ait olan K350 ile müthiş derecede benzediği iddia edildi. K350 Modelinin fark dizaynı, yüksekliği ve tasarımıyla henüz ismi belli olmayan yerli otomobilimiz bire bir benzemese dahi, çok sayıda ortak noktası olduğu ifade edildi.

İtalyan şirket olan Pininfarina’nın yerli otomobilin tasarımından sorumlu olduğu bilinen bir gerçek. Yani yerli otomobilin tasarımında Pininfarina şirketinin tasarımcıları rol oynuyor. Aynı zamanda bugüne kadar yapılan diğer tüm paylaşımlar yap-boz parçası gibi birleştirildiğinde; K-350’nin yerli otomobile en yakın tasarıma sahip olan konsept olduğu da ortaya çıkmıştı.