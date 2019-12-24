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İngiltere’den geldi İstanbul’da iyileşti

50 yıldır İngiltere’de yaşayan 73 yaşındaki iş insanı Nuri Bulgurcu gözlerindeki katarakt sorunu nedeniyle İstanbul’da ameliyat oldu.

Elif Duman
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Yarım saatte hem katarakttan hem gözlüklerinden kurtuldu

50 yıldır İngiltere’de yaşayan 73 yaşındaki iş insanı Nuri Bulgurcu gözlerindeki katarakt sorunu nedeniyle İstanbul’da ameliyat oldu. Gözlerine takılan trifokal mercekler sayesinde gözlüklerinden de kurtuldu

Londra’da yaşayan iş insanı Nuri Bulgurcu, 2001 yılında gözlerinden lazer ameliyatı olmuştu. Dört yıldır da katarakt sorunu vardı. Ayrıca görmesi iyi düzeyde değildi; hem yakın, hem de uzak gözlüğü kullanıyordu. Ancak bugüne kadar bir türlü ameliyata ikna olmamıştı. Bir toplantıda tanıştığı Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ile konuştuktan sonra ameliyata ikna oldu ve İstanbul’a geldi. Op. Dr. Mehmet Söyler ve ekibi tarafından, yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlanan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

‘SOHBET EDEREK AMELİYAT OLDUM, HİÇBİR ŞEY HİSSETMEDİM’

“73 yaşındayım, çok titiz bir insanım; yediğime, içtiğime, sağlığıma dikkat ettiğim için ameliyata karar verebilmem baya zor oldu. Bu kadar kolay olacağını bilseydim daha önce ameliyat olurdum” diyen Nuri Bulgurcu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “50 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Dört senedir katarakt problemim vardı. Göz önemlidir, kolay kolay güvenip teslim olamazsın. Güven problemi yaşıyordum. Bu güveni elde etmek için bekledim, bu yüzden ameliyat olmakta geciktim. ‘Önce bir gözü ameliyat edeceğiz, bir hafta sonra da ikinci gözü ameliyat edeceğiz’ demişlerdi ama Mehmet hocam iki gözümü de 25 dakika gibi kısa bir sürede ameliyat etti. Ağrı, sızı olabilir diye düşünmüştüm ama sohbet ederek ameliyat oldum, hiçbir şey hissetmedim. 1-2 gün hastanede yatacağım sanıyordum ama böyle bir şey de olmadı. Türkiye’de teknoloji son derece ilerlemiş. Çok mutluyum. İnsanlar da güvensinler, gelsinler, Türkiye sağlık konusunda kendisini ispat etmiş bir ülke. Hocalarımızla gurur duyuyoruz.” dedi.

AMELİYATTAN 20 DAKİKA SONRA GÜNLÜK HAYATINIZA DÖNEBİLİRSİNİZ

Ameliyatı gerçekleştiren Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, hastasının yaşadığı süreç ile ilgili şu bilgileri verdi: “Nuri Bulgurcu, hem yakın, hem uzak gözlüğü kullanıyordu, hem de görmesi iyi değildi. Tedavisinin iyi şartlarda, deneyimli ellerde yapılması lazımdı. 2001 yılında lazer operasyonu geçirmişti. 2019 yılında yani 18 yıl sonra ‘Trifokal 3 odaklı mercek’ ile hem uzak, hem yakın gözlüklerinden kurtulmasını, hem de daha iyi görmesini sağladık. Bu operasyondan 15-20 dakika sonra günlük hayatınıza dönebiliyorsunuz. Sadece 3 gün gözünüze su kaçırmamanızı, dokunmamanızı ve ilaçlarınızı düzenli kullanmanızı istiyoruz. Eskiden hastaları bir hafta önceden hastaneye yatırırdık, ameliyat ederdik, 3-4 gün de ameliyattan sonra yatırırdık. Ama şimdi bu süre 25-30 dakikalara düştü. Hastalar konforlu bir şekilde ameliyat olup aynı gün evlerine dönebiliyor.”
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