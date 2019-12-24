Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:18 TSİ- Belediye G: Bugün 10:19 TSİ

Başkan Köse: ''Mamak’ı Mamaklılarla birlikte yönetiyoruz''

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle buluşmaları kapsamında Şafaktepe mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle buluşmaları kapsamında Şafaktepe mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Her pazar günü farklı bir mahalle ile kahvaltıda bir araya gelen Köse, belediye çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi vererek, programa katılanların talep ve önerilerini dinledi. Kahvaltı programları ile hem birlik beraberlik ve paylaşım duygularını pekiştirdiklerini hem de mahalle özelindeki yapılması istenen çalışmaları vatandaşlarla hasbihal ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Köse, “Vatandaşımızın onayı olmayan hiçbir işe imza atmıyoruz. İlçemizi sizlerle birlikte yönetiyoruz.” dedi.

''Mamak’ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz''

Planlı, programlı ve sistemli bir çalışma ile Mamak’ı ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Köse, “Göreve geldiğimiz günden bugüne güzel Mamak’ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha çok kat edeceğimiz yol olduğunu biliyor ve bu anlayış ile hizmet yolculuğuna devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız güç ile omuz omuza ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Altındağlı kadınların halı fabrikası mask
Altındağlı kadınların halı fabrikası
Başkent’te Yerli Malı Haftası mask
Başkent’te Yerli Malı Haftası
Kaba üsluba tezgâh kapama mask
Kaba üsluba tezgâh kapama
Türk Soydaşlar Etimesgut’tta buluştu mask
Türk Soydaşlar Etimesgut’tta buluştu
Binlerce Çankayalı binlerce kitapla buluştu mask
Binlerce Çankayalı binlerce kitapla buluştu
“Kırmızı Kış Festivali”nde Evrencan Gündüz rüzgarı mask
“Kırmızı Kış Festivali”nde Evrencan Gündüz rüzgarı
Başkan Oğuz: ''Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz'' mask
Başkan Oğuz: ''Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz''
Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret mask
Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret
Yenimahalle'den "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek mask
Yenimahalle'den "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek
KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması mask
KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması

Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kaba üsluba tezgâh kapama mask
Kaba üsluba tezgâh kapama
Türk Soydaşlar Etimesgut’tta buluştu mask
Türk Soydaşlar Etimesgut’tta buluştu
Binlerce Çankayalı binlerce kitapla buluştu mask
Binlerce Çankayalı binlerce kitapla buluştu
Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret mask
Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret
Yenimahalle'den "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek mask
Yenimahalle'den "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek
KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması mask
KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak” mask
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak”
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!

GALERİ

OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL