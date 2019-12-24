PTT’den müşterilerine yeni yıl hediyesi

Yıl boyu özel gün ve haftalarda çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerinin yüzünü güldüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yılbaşı öncesinde sevdiklerine güzel bir hediye veya tebrik kartı göndermek isteyenleri de unutmadı. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren PTT, 2020 yılını karşılamaya sayılı günler kala yılbaşına özel bir kampanyaya imza attı.

PTT AŞ’nin yeni kampanyası hem kargo gönderiminde indirimi hem de ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor. Buna göre, 25-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 5 iş gününde bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

PTT AŞ yılbaşına özel kampanyası çerçevesinde rengarenk tebrik kartları da hazırladı. Ülkemizde tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili birbirinden güzel dileklerin dört bir tarafa ulaşmasına katkıda bulunma amacıyla tasarlanan tebrik kartları tüm PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Kış mevsimine yönelik ilgi çekici görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.