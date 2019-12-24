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Yenimahalle'de miniklere ücretsiz tiyatro

Yenimahalle Belediyesi, “Heidi” adlı çocuk oyunu ile Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda miniklere keyifli dakikalar yaşattı.

Elif Duman
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Minikler “Heidi” ile buluştu

Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan oyunda, salonu tıklım tıklım dolduran minikleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da oyun öncesi ziyaret ederek, “iyi seyirler” diledi.

Doğayı ve sevgiyi keşfettiler

Ücretsiz olarak seyrettikleri tiyatro ile çocuklar, evlerinde ekran karşısında severek izledikleri Heidi’yi bu kez canlı izleme fırsatı buldu.

Oyunda Alp Dağları eteklerinde bir kulübede dedesi ile yaşayan Heidi’nin arkadaşlık ve doğa sevgisi dolu hikâyesi anlatıldı.

Heyecanla izlediler

Ayrıca minikler,  heyecanla izledikleri tiyatro oyununda Heidi ve keçi çobanı Peter’in doğadaki gezileriyle kırların ve dağların güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.

Oyun Heidi’nin tekerlekli sandalyeye mahkûm arkadaşının,  Peter ve Heidi sayesinde yürümeye başlamasıyla mutlu bir şekilde son buldu. 
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Bugün 11:20 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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