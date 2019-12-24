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Kuyumcular pırlanta eğitiminden geçti

Ankara Kuyumcular Odası ile İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği ile "Pırlanta Eğitim Semineri" düzenlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, Ankaralı kuyumcular için düzenlenen Pırlanta Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada; "Pırlanta takılar günümüzde çok büyük önem kazandı. Pırlanta eğitimlerine müşteri memnuniyeti adına çok önem veriyoruz. Müşteri isteğinin en iyi şekilde; doğru ve kaliteli bir şekilde karşılanması vazgeçilmezimizdir." dedi.

Sheraton Otel'de Ankara Kuyumcular Odası üyesi kuyumculara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim seminerinde, Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) Yöneticisi Gemolog Emre Günay tarafından GLT'nin hizmetleri ile elmas, pırlanta ve diğer değerli taşlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Organizasyona Ediz Dereli Diamond, Lizay Pırlanta ve Şahin Kuyumculuk markaları da sponsor olarak destek verdi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, kuyumcuların eğitiminin, tüketicilerin doğru bilinçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, “ Altın takı gibi ürünler kadar pırlanta takılar da günümüzde çok büyük önem kazandı. Eğitim, günümüzde yaşanan rekabet ortamında bir adım öne çıkmanızı sağlar, diğerlerinden farklı olma ve fark yaratma arayışında çözüm önerileri sunar. Bizce her eğitim önemlidir ama pırlanta eğitimi bir başkadır. Bugün burada alacağınız Pırlanta Eğitiminin içeriğini iyi bir şekilde önemsemeye gayret edelim. Müşteri isteğinin en iyi şekilde; doğru ve kaliteli bir şekilde karşılanması vazgeçilmezimizdir." diye konuştu.

Oda Başkanı Çavuşculu, eğitimi veren GLT Yöneticisi Emre Günay'a, İstanbul Kuyumcular Odası yetkililerine, seminerin düzenlenmesine katkı sağlayan sponsor firmaların temsilcileri ile eğitim seminerine katılan kuyumculara teşekkür etti.

GLT Yöneticisi ve Gemolog Emre Günay ise seminerde Ankara kuyumcu esnafına Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’nda (GLT) pırlanta ve renkli taşlar için düzenledikleri sertifikasyon ve değerleme hizmetlerini anlattı, elmas, pırlanta ve diğer değerli taşlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yer altından çıkan tüm değerli taşların incelendiği GLT Laboratuvarının dünya standartlarında hizmet verdiğini vurgulayan Günay, “GLT Laboratuvarımız, 2016 Haziran ayında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde faaliyete başladı. GLT, kısa süre içerisinde daha ekonomik fiyatlarla sunduğu kaliteli, hızlı ve objektif hizmetleri sayesinde pırlanta, mücevher ve renkli taşların sertifikasyon alanında sektörün referans kuruluşu haline geldi. GLT Laboratuvarında ayrıca, Borsa İstanbul’un verdiği yetkiyle yurtdışından ithal edilen değerli taşlar için de değerleme hizmeti sunuluyor. Laboratuvarımız bu başarısı ile, TÜRKAK’tan aldığımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesiyle tescillenerek, dünyanın sayılı laboratuvarları arasına girmiştir." dedi.

Günay sunumunun devamında; elmasın oluşumundan pırlantanın değerine, sentetik ve imitasyonların yapılışından doğal elmasla farklılıklarına kadar pırlanta ile ilgili bir çok konuyu anlattı, pırlantanın, laboratuvar pırlantasından teknolojik cihazlarla nasıl ayırt edileceğine ilişkin ipuçlarını verdi. Günay,  doğadan çıktığı haliyle pırlantanın hammaddesi elmas, zümrüt, yakut başta olmak üzere diğer renkli taşlar hakkında da bilgi verdi.

Kuyumcular, gün boyu süren eğitim seminerinde sponsor firmalarla iletişim kurma fırsatı buldu, ürünler ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Program, plaket takdimi ve  sertifikaların dağıtılmasının ardından gala yemeği ile sona erdi.

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