200 bin işveren elemanını İşin Olsun’da aradı

Kariyer.net’in mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve şimdiye kadar 4 milyon kişi tarafından indirilen İşin Olsun uygulaması, mavi yaka çalışanlara umut oldu. Bugüne kadar 81 ilde 794 bin iş ilanı yayınlanan İşin Olsun platformunun, aylık ziyaret sayısı 4 milyonu geçti.

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net tarafından, mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen İşin Olsun uygulaması, bugüne kadar 4 milyon kişi tarafından indirildi. Mavi yaka çalışanlarla, eleman arayan işverenleri buluşturan platformda işveren sayısı 200 bine ulaştı. Bugüne kadar 794 bin iş ilanı yayınlanan İşin Olsun’da aylık aktif kullanıcı sayısı 950 binin üzerine çıkarken, aylık ziyaret sayısı ise 4 milyona ulaştı. Ayda 40 binin üzerinde aktif iş ilanı bulunan İşin Olsun’da, her ay 2.5 milyonun üzerinde iş başvurusu gerçekleşiyor.

İşin Olsun uygulaması adaylara, evlerinin yakınındaki işleri kolayca görme, seçtikleri iş ilanlarını yayınlayan işverenlerle doğrudan iletişime geçme ve hızlıca iş bulma fırsatı sunuyor. Uygulamayı kullanan işverenler sadece bir dakikada ücretsiz, kolayca ilan verebiliyor ve ilanlarını yüz binlerce adaya ulaştırma fırsatı yakalıyor. İşin Olsun, Android ve iOS tabanlı akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirebiliyor. Platforma isinolsun.com üzerinden de ulaşılabiliyor.

İşin Olsun, Ankara’da mavi yaka çalışanlarla işverenleri buluşturuyor

Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak kullanılan İşin Olsun uygulaması kapsamında, Ankara’da 20 bine yakın firma 72 binin üzerinde iş ilanı yayınlandı. Uygulamayı kullanan 154 bini aşkın aday, 2.754.986 iş başvurusu yaptı. Yayınlanan iş ilanları arasında ilk sırayı 3105 adetle Garson pozisyonu aldı. Bunu, 1794 adet ilanla Vasıfsız Eleman, 1785 adet ilanla Sekreter Görevlisi, 1327 adetle Temizlik Görevlisi, 821 adetle Aşçı pozisyonu izledi.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: “Mavi yaka istihdamına ciddi katkı sağlıyoruz”

İşin Olsun uygulamasının iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde 4 milyon kişi tarafından indirilmesinin çok değerli olduğunu belirten Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, şu değerlendirmeyi yaptı: “İşin Olsun ile cama ilan asmaya, eşe dosta sorarak mavi yaka eleman aramaya gerek kalmadı. Kariyer.net olarak, İşin Olsun ile hedefimiz; mavi yaka çalışanları işverenlerle kolayca buluşturmak ve böylelikle mavi yaka istihdamına katkı sağlamak. İşin Olsun’un; Türkiye’nin ilk ve en büyük ücretsiz mavi yaka iş ve eleman bulma platformu haline gelmesi, büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı ve mavi yaka işsizliğine çözüm sunma konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Platformun; kolay kullanımı, adayları ve işverenleri hızla buluşturması, lokasyon bazlı hizmet sunması hem adayları hem de işverenleri memnun ediyor. Aday memnuniyet skoru oldukça yüksek olan İşin Olsun platformunda, işverenlerin yarıdan fazlası aradığı elemanı kolayca bulduğunu ifade ediyor.

İşin Olsun platformumuz ile 4 milyon kişinin hayatına dokunduğumuz için çok mutluyuz. Bu vesileyle iş arayan mavi yaka adaylarla mavi yaka eleman arayan işletmeleri, ücretsiz olarak sunduğumuz İşin Olsun’u denemeye davet ediyorum.”

İşin Olsun yeniliklerle büyüyor!

Türkiye’nin en hızlı büyüyen, ücretsiz mavi yaka iş ve eleman bulma platformu İşin Olsun, devreye alınan yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini ön plana çıkarıyor.

- Adayların ve işverenlerin, yarı zamanlı iş/eleman bulma sürecini kolaylaştırmak için hayata geçirilen “Part time iş ilanı verme” özelliği ile kısa sürede 9 binin üzerinde part time iş ilanı yayınlandı.



- Aradığı elemanı hızla bulmak isteyen işverenler “Acil ilan” seçeneğini kullanabiliyor. İşverenler; acil ilan yayınladıklarında, ilanları ön plana çıkarılıyor ve aradıkları elemana çok daha kısa sürede ulaşabiliyorlar. Acil ilan seçeneğini kullanan işverenler, ilanlarına %80 daha fazla başvuru alabiliyor.



- “Uygun başvuru” alabilmeleri için işverenlere, ilanlarında doldurmaları gereken alanlarla ilgili öneriler sunuluyor. Böylelikle işverenlerin ve iş başvurusu yapan mavi yaka çalışanların aradıkları kriterlere daha uygun elemanlar ve işler bulmaları sağlanıyor.

- Yan haklar, iş tanımı, lokasyon bilgisi gibi detaylara ilan içeriğinde yer vermek ve ilana firma görseli eklemek “İlan kalite skorunu” belirliyor. İlan kalitesi güçlü olan firmalar, adaylar tarafından daha güvenilir bulunuyor ve daha fazla başvuru alıyor. Kalite skoru düşük olan ilanlar, ilan listeleme sayfalarında alt sıralarda listeleniyor. Böylece adayların kaliteli ilanlara daha kolay ulaşması sağlanıyor.

- Yakın zamanda İşin Olsun’a “İşveren Puanlanma” özelliği de eklendi. Adaylar, bu özelliği kullanarak; firmalarla yaptıkları telefon veya yüz yüze görüşmeleri, firmanın genel yaklaşımını, iletişim dilini ve güvenilirliğini puanlayabiliyor. Böylece sistemin güvenilirliği de korunmuş oluyor.

İşin Olsun’dan dikkat çeken veriler.

İlan sayısına göre ilk 10 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya olarak sıralanıyor. En çok ilan yayınlanan pozisyonlar ise şöyle: Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Aşçı, Komi, Bulaşıkçı, Vasıfsız Eleman, Kasiyer, Aktif Satış Elemanı ve Satış Danışmanı. En çok başvuru yapılan pozisyonlar: Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Elemanı, Kasiyer, Şoför/Sürücü, Aşçı, Çay Servis ve Temizlik Elemanı, Vasıfsız Eleman ve Bulaşıkçı şeklinde sıralanıyor.