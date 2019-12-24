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Doğal taş, mermer ve hazır beton sektörünün sorunları ATO’da konuşuldu

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak Ankara’ya özgü Andezit taşı için coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık.”

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’ya özgü Andezit taşının inşaat sektörü için önemli bir materyal olduğunu belirterek, “Ankara Ticaret Odası olarak Ankara’ya özgü Andezit taşı için coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık” dedi.

ATO’nun 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi’nin sektörel sorunları, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın katıldığı toplantıda ele alındı. ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleşen ve çok sayıda sektör temsilcinin katıldığı toplantıda, enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışlar, kamu destek ve teşvikleri, yerli ürün kullanımının desteklenmesi konuları gündemde yer aldı.  ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada Andezit Taşı örneğini vererek,  Ankara’nın her alanda kendi markalarını oluşturması gerektiğini dile getirdi. Andezit taşı için coğrafi işaret tescili başvurusu yapacaklarını kaydeden Baran, “Dört bir yanı hazinelerle çevrili ülkemiz ürünlerinin dünya pazarlarında yer almasını istiyoruz. Katma değerli üretim yapıp ihraç ederek ekonomimize katkı sağlamamız gerekiyor” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomik değerin tek başına yeterli olmayacağına değindi. Yılmaz, “Kentin tarihi gücünü ve mimarisini yansıtacak Andezit Taşı yerine kentin ruhuna, dokusuna uymayan ithal taşlarla yapımızı bozduk. Yüzlerce yıl dayanabilecek yapısı ve otantik dokusu olan Andezit taşının değeri yeterince bilinmedi. Bunu iyi değerlendirememiş olmamız yalnızca ticari değil kültürel bir sorun” dedi.

30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ise yaptığı konuşmada sektörel sorunlarının başında “eğitim” ve “nitelikli iş gücü” konularının geldiğini söyledi. Güçlü, “ Türkiye’de 4.6 milyon işsiz varken 400 bin nitelikli iş gücü açığımız bulunuyor” dedi. Türkiye’den Çin başta olmak üzere ABD, Hindistan, İtalya gibi ülkelere blok taş ihracatı yapıldığını belirten Güçlü, hammadde olarak giden taşların, işlenmiş halde piyasada 10 katı fiyatına satıldığını ifade etti.

Toplantıya 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sarıkaya, Komite Üyeleri Murtaza Tosun, Erol Yıldırımoğlu, Serkan Fındık ve sektör temsilcileri katıldı.
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